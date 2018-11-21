Испанские ученые выяснили, что ранняя седина - признак долголетия, так как обладатели седых волос в молодом и среднем возрасте гораздо чаще доживают до более преклонных лет.

Специалисты пояснили, что за окрашивание волос в организме отвечает вещество под названием «глуатион». Кроме внешней красоты у фермента есть еще одно предназначение - он оказывает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Люди, чьи волосы становятся седыми в преклонном возрасте, более подвержены этим заболеваниям, так как глуатион работает на профилактику данных недугов только на 50%. Вторую половину он направляет на поддержание цветового пигмента в волосах.

По материалам сайта med2.ru

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