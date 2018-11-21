﻿ Не платишь коммуналку, будешь ходить в туалет на улицу: креатив от иркутского ЖКХ. 21.by
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Не платишь коммуналку, будешь ходить в туалет на улицу: креатив от иркутского ЖКХ

22.11.2018 14:36 — Разное | Tut.by  
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Белорусские коммунальники сражаются с должниками без огонька, как-то очень стандартно. Звонят, приходят побеседовать. Злостным отключают свет, неисправимым — воду. А вот в Иркутске напротив дома, где много должников, поставили деревянный спецтуалет - как намек.

Местным СМИ в пресс-службе управляющей компании «Северное управление ЖКС» объяснили: туалет был установлен как напоминание, что неплательщикам коммунальники имеют право заглушить канализацию.


Фото: пресс-служба Северного управления ЖКС

Жильцы дома по Розы Люксембург в Иркутске креативную инсталляцию фотографируют и выкладывают в соцсети, но все пишут, что не проверили, есть ли под деревянной кабинкой выгребная яма.

Впрочем, коммунальники говорят: деревянный туалет будет снят с места и перевезен к другому дому, в котором проживают очередные должники. А в своем обращении благодарят тех, кто платит вовремя.


 
 
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Туалет для должников установили напротив дома, где много должников.
 
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