Не платишь коммуналку, будешь ходить в туалет на улицу: креатив от иркутского ЖКХ

Белорусские коммунальники сражаются с должниками без огонька, как-то очень стандартно. Звонят, приходят побеседовать. Злостным отключают свет, неисправимым — воду. А вот в Иркутске напротив дома, где много должников, поставили деревянный спецтуалет - как намек.

Местным СМИ в пресс-службе управляющей компании « Северное управление ЖКС » объяснили: туалет был установлен как напоминание, что неплательщикам коммунальники имеют право заглушить канализацию.



Фото: пресс-служба Северного управления ЖКС

Жильцы дома по Розы Люксембург в Иркутске креативную инсталляцию фотографируют и выкладывают в соцсети, но все пишут, что не проверили, есть ли под деревянной кабинкой выгребная яма.

Впрочем, коммунальники говорят: деревянный туалет будет снят с места и перевезен к другому дому, в котором проживают очередные должники. А в своем обращении благодарят тех, кто платит вовремя.



