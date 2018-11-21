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Руководство Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно подключилось к проведению акции «Не прожигай свою жизнь!»

22.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Руководство Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно подключилось к проведению акции «Не прожигай свою жизнь!»

Исполняющий обязанности начальника отдела Виктор Василенка провёл выступление для студентов первого курса Слуцкого государственного сельскохозяйственного профессионального лицея. Спасатель рассказал учащимся о том, какое количество пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения и что зачастую последствия таких пожаров очень и очень трагические.

Также Виктор Владимирович напомнил о недопущении курения не только в постели, но и на территории общежития и самого учебного заведения. А слова о возможной административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, только добавили веса в куче аргументов приведённых человеком в форме. По окончанию беседы студентам были показаны обучающие и профилактические видеофильмы.

Руководство Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно подключилось к проведению акции «Не прожигай свою жизнь!»

Заместитель начальника отдела по оперативно-тактической работе собрал вокруг себя трудовой коллектив вино-водочного завода «Колос», где также в рамках акции, акцентировал внимание на проблеме курения в постели. «90% гибели людей на пожарах происходит по причине неосторожного обращения с огнём при курении и большинство из погибших находилось в состоянии алкогольного опьянения, – выразительно сказал спасатель. – Это страшная цифра! – добавил он». Несколько примеров заставили присутствующих задуматься о том, о чем раньше они никогда не думали.

«Вот эта вещь не защитит вас от пожара, но может спасти вам жизнь вовремя известив вас о нём! – сказал Денис Николаевич показывая окружающим его людям автономный пожарный извещатель. – Советую каждому установить такой у себя дома!». Затем Денис Николаевич традиционно обучил работников правилам обращения с огнетушителям и действиям на случай возникновения пожара. По окончанию выступления работникам был показан ряд тематических видеофильмов по озвученным проблемам.

Руководство Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно подключилось к проведению акции «Не прожигай свою жизнь!»

Слуцкий РОЧС

 
 
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Исполняющий обязанности начальника отдела Виктор Василенка провёл выступление для студентов первого курса Слуцкого государственного сельскохозяйственного...
 
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