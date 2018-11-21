|
Бич дорог. В эти выходные ГАИ снова будет работать на пресечение нетрезвого вождения
22.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Очередные выходные пройдут в Беларуси под флагом борьбы с пьянством за рулём. С 23 по 26 ноября ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов управления транспортном в состоянии опьянения.
В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и членов добровольных дружин. Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, в первую очередь, работающим в круглосуточном режиме, а также увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы),
Водителям напоминают, что за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом независимо от права собственности предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения.
Если вы располагаете информацией, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 23 по 26 ноября ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов управления транспортном в состоянии опьянения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)