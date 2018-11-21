Бич дорог. В эти выходные ГАИ снова будет работать на пресечение нетрезвого вождения

Очередные выходные пройдут в Беларуси под флагом борьбы с пьянством за рулём. С 23 по 26 ноября ГАИ проведёт комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов управления транспортном в состоянии опьянения.

В ходе акции созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ, других служб милиции общественной безопасности и членов добровольных дружин. Патрулирование нарядов милиции приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, в первую очередь, работающим в круглосуточном режиме, а также увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

За 10 месяцев этого года сотрудниками ГАИ Минской области задержано свыше 3650 (!!!) водителей в состоянии опьянения. За это время по вине нетрезвых водителей совершено 64 ДТП, в которых 20 человек погибли и 81 – получил травмы.

Водителям напоминают, что за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом независимо от права собственности предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения.

Если вы располагаете информацией, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефону 102. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.



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