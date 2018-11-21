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Слуцкий мясокомбинат начнёт делать мусульманский халяль, перед убоем животного будут читать молитву
22.11.2018 — Разное | Слуцк Город
С большой долей вероятности линия по производству говядины на кости будет запущена в ОАО «Слуцкий мясокомбинат» уже в следующем году, сообщила заместитель генерального директора предприятия Светлана Станкевич,
Сейчас вопрос находится в стадии проработки, подготавливается необходимая документация. Тем не менее производство халяль требует соблюдения не только технологических регламентов. К примеру, спецодежда должна быть определенного цвета, рукоятки ножей и их лезвия — определенной формы. Оборудование тоже отдельное. Обязательно присутствие в цеху мусульман, так как перед убоем животного читается молитва.
Несмотря на некоторые особенности и нюансы в организации производства, которые потребуют денежных вливаний, направление перспективное и прибыльное, ведь продукция халяль сегодня востребована в ряде стран, сообщили на предприятии.
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С большой долей вероятности линия по производству говядины на кости будет запущена в ОАО «Слуцкий мясокомбинат» уже в следующем году, сообщила заместитель...
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