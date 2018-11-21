Слуцкий мясокомбинат начнёт делать мусульманский халяль, перед убоем животного будут читать молитву

С большой долей вероятности линия по производству говядины на кости будет запущена в ОАО «Слуцкий мясокомбинат» уже в следующем году, сообщила заместитель генерального директора предприятия Светлана Станкевич, передаёт СБ Беларусь Сегодня.

Сейчас вопрос находится в стадии проработки, подготавливается необходимая документация. Тем не менее производство халяль требует соблюдения не только технологических регламентов. К примеру, спецодежда должна быть определенного цвета, рукоятки ножей и их лезвия — определенной формы. Оборудование тоже отдельное. Обязательно присутствие в цеху мусульман, так как перед убоем животного читается молитва.

Несмотря на некоторые особенности и нюансы в организации производства, которые потребуют денежных вливаний, направление перспективное и прибыльное, ведь продукция халяль сегодня востребована в ряде стран, сообщили на предприятии.