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Единый тариф на электроэнергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году

22.11.2018 — Разное | Полымя  
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Единый тариф на электроэнергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году
Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА
По словам вице-премьера, строительный комплекс нацелен на создание условий для максимального использования электрической энергии в жилых домах.
– Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, — сказал Владимир Кухарев. — После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах. 
Он отметил, что доступная стоимость электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования.
– Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры,  — добавил вице-премьер.
Сегодня начался двухдневный республиканский семинар-совещание по повышению эффективности строительного комплекса. Среди его участников премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, а также руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций. Они посетили ОАО «МАПИД», где ознакомились с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс «Новая Боровая». В программе также посещение ООО «Современные бетонные конструкции» в Минском районе и ЧУП «Енисей» в Заславле.
 
 
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Единый тариф на электрическую энергию для населения планируется ввести в Беларуси в 2019 году. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра
 
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