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Стало известно, как белорусам будут сообщать, что они попали в базу не занятых в экономике
Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Витебске. Белорусы смогут получить доступ к базе данных не занятых в экономике на Едином портале электронных услуг,
Сообщается, что логин и пароль для доступа на портал выдадут в службе «одно окно». Эта услуга, стало известно FINANCE.TUT.BY, будет предоставляться бесплатно.
В Едином портале электронных услуг сообщили, что пока не располагают информацией, могут ли белорусы узнать через "одно окно", попали ли в базу не занятого в экономике населения. При этом напомнили, что в Беларуси для юрлиц
Напомним, программный комплекс «Одно окно» был разработан и презентован еще в 2010 году. Он внедрен в 79 районах республики, сейчас в системе работает 2341 оператор.
Также сообщается, что сейчас прорабатывается вариант информирования белорусов о том, что они попали в базу не занятого в экономике населения и будут платить за услуги ЖКХ по 100-процентному тарифу, через жировки.
Напомним, белорусам
Ранее сообщалось, что власти
— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.
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Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси,...
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