Стало известно, как белорусам будут сообщать, что они попали в базу не занятых в экономике

Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется и должна быть открыта 1 декабря, сможет получить каждый житель Беларуси. Об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре в Витебске. Белорусы смогут получить доступ к базе данных не занятых в экономике на Едином портале электронных услуг, сообщают «Витебские вести».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Сообщается, что логин и пароль для доступа на портал выдадут в службе «одно окно». Эта услуга, стало известно FINANCE.TUT.BY, будет предоставляться бесплатно.

В Едином портале электронных услуг сообщили, что пока не располагают информацией, могут ли белорусы узнать через "одно окно", попали ли в базу не занятого в экономике населения. При этом напомнили, что в Беларуси для юрлиц ввели новую электронную услугу — в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Эта информация будет использоваться для формирования базы не занятого в экономике населения, которую Минтруда должно создать к 1 декабря этого года. Новая электронная услуга бесплатная, воспользоваться ей могут как госорганы, так и другие организации, которые должны подавать данные о занятых в экономике.

Напомним, программный комплекс «Одно окно» был разработан и презентован еще в 2010 году. Он внедрен в 79 районах республики, сейчас в системе работает 2341 оператор.

Также сообщается, что сейчас прорабатывается вариант информирования белорусов о том, что они попали в базу не занятого в экономике населения и будут платить за услуги ЖКХ по 100-процентному тарифу, через жировки.

Напомним, белорусам стали рассылать «письма счастья»: потенциальных тунеядцев просят подтвердить занятость.

Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.