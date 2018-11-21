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ГАИ просит сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения

22.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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ГАИ просит сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения
С 23 по 26 ноября на территории Пинска и Пинского района будет проходить комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Наряды ГАИ будут приближены к местам отдыха граждан (кафе, бары, рестораны).

Просьба к гражданам, владеющим информацией о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также о находящихся на проезжей части нетрезвых пешеходах и велосипедистах, сообщать данные факты по телефону 102. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.

ОГАИ Пинского РОВД.

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