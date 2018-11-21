|
ГАИ просит сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения
22.11.2018 — Разное | Полесская правда
>
Наряды ГАИ будут приближены к местам отдыха граждан (кафе, бары, рестораны).
Просьба к гражданам, владеющим информацией о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также о находящихся на проезжей части нетрезвых пешеходах и велосипедистах, сообщать данные факты по телефону 102. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.
ОГАИ Пинского РОВД.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)