ГАИ просит сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения



С 23 по 26 ноября на территории Пинска и Пинского района будет проходить комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Наряды ГАИ будут приближены к местам отдыха граждан (кафе, бары, рестораны).

Просьба к гражданам, владеющим информацией о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, а также о находящихся на проезжей части нетрезвых пешеходах и велосипедистах, сообщать данные факты по телефону 102. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь.

ОГАИ Пинского РОВД.