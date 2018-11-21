По современным меркам этот автомобиль уже безнадежно устарел, ведь без видимых изменений он выпускается уже 11 лет! И вот накануне Mitsubishi показала обновленный вариант минивэна Delica D:5.





Впрочем, в Mitsubishi говорят о новом поколении модели, хотя на деле перед нами плод основательной модернизации Delica D:5 пятой генерации, созданной на основе Outlander.





Основным отличием от дореформенной версии стал переоформленный в фирменном стиле Dynamic Shield передок, как у моделей Eclipse Cross и недавно обновленного пикапа L200 со стилизованным икс-фейсом (вверху — узкие секции ходовых огней, ниже расположены основные фары). Кстати, с обновлением Delica слегка подросла в габаритах — длина однообъемника достигает 4,8 м. Заявленный дорожный просвет — 18,5 см.





В салоне Delica — новая передняя панель с расположенным по центру 10,1-дюймловым «планшетом» мультимедиа-системы, под которым располагается блок управления климат-контролем.





В «базе» салон минивэна рассчитан на посадку семерых человек, также доступна и восьмиместная компоновка с трехместным диваном второго ряда.





Главное техническое изменение — новый 8-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. 2,3-литровый турбодизель модернизирован: ради снижения токсичности он обзавелся мочевинной системой нейтрализации (SCR), мощность при этом снизилась всего на 3 лошадиные силы (до 145 сил), а крутящий момент подрос на 20 Нм (до 380 Нм). Привод, как и прежде — передний или полный с подключаемой с помощью муфты задней осью.





Обновленные минивэны у японских дилеров появятся в начале следующего года, цены начинаются от 34 тыс. долларов в пересчете