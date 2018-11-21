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Модернизированный турбодизель и 8-ступенчатый "автомат": Mitsubishi обновила минивэн Delica D:5
По современным меркам этот автомобиль уже безнадежно устарел, ведь без видимых изменений он выпускается уже 11 лет! И вот накануне Mitsubishi показала обновленный вариант минивэна Delica D:5.
Впрочем, в Mitsubishi говорят о новом поколении модели, хотя на деле перед нами плод основательной модернизации Delica D:5 пятой генерации, созданной на основе Outlander.
Основным отличием от дореформенной версии стал переоформленный в фирменном стиле Dynamic Shield передок, как у моделей Eclipse Cross и недавно
В салоне Delica — новая передняя панель с расположенным по центру 10,1-дюймловым «планшетом» мультимедиа-системы, под которым располагается блок управления климат-контролем.
В «базе» салон минивэна рассчитан на посадку семерых человек, также доступна и восьмиместная компоновка с трехместным диваном второго ряда.
Главное техническое изменение — новый 8-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. 2,3-литровый турбодизель модернизирован: ради снижения токсичности он обзавелся мочевинной системой нейтрализации (SCR), мощность при этом снизилась всего на 3 лошадиные силы (до 145 сил), а крутящий момент подрос на 20 Нм (до 380 Нм). Привод, как и прежде — передний или полный с подключаемой с помощью муфты задней осью.
Обновленные минивэны у японских дилеров появятся в начале следующего года, цены начинаются от 34 тыс. долларов в пересчете
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В Mitsubishi говорят о новом поколении модели, хотя на деле перед нами плод основательной модернизации Delica D:5 пятой генерации, созданной на основе Outlander
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