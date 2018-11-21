ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизированный турбодизель и 8-ступенчатый "автомат": Mitsubishi обновила минивэн Delica D:5

22.11.2018 14:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По современным меркам этот автомобиль уже безнадежно устарел, ведь без видимых изменений он выпускается уже 11 лет! И вот накануне Mitsubishi показала обновленный вариант минивэна Delica D:5.


Впрочем, в Mitsubishi говорят о новом поколении модели, хотя на деле перед нами плод основательной модернизации Delica D:5 пятой генерации, созданной на основе Outlander.


Основным отличием от дореформенной версии стал переоформленный в фирменном стиле Dynamic Shield передок, как у моделей Eclipse Cross и недавно обновленного пикапа L200 со стилизованным икс-фейсом (вверху — узкие секции ходовых огней, ниже расположены основные фары). Кстати, с обновлением Delica слегка подросла в габаритах — длина однообъемника достигает 4,8 м. Заявленный дорожный просвет — 18,5 см.


В салоне Delica — новая передняя панель с расположенным по центру 10,1-дюймловым «планшетом» мультимедиа-системы, под которым располагается блок управления климат-контролем.


В «базе» салон минивэна рассчитан на посадку семерых человек, также доступна и восьмиместная компоновка с трехместным диваном второго ряда.


Главное техническое изменение — новый 8-ступенчатый «автомат» вместо прежнего 6-ступенчатого. 2,3-литровый турбодизель модернизирован: ради снижения токсичности он обзавелся мочевинной системой нейтрализации (SCR), мощность при этом снизилась всего на 3 лошадиные силы (до 145 сил), а крутящий момент подрос на 20 Нм (до 380 Нм). Привод, как и прежде — передний или полный с подключаемой с помощью муфты задней осью.


Обновленные минивэны у японских дилеров появятся в начале следующего года, цены начинаются от 34 тыс. долларов в пересчете

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Mitsubishi говорят о новом поколении модели, хотя на деле перед нами плод основательной модернизации Delica D:5 пятой генерации, созданной на основе Outlander
 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкий мясокомбинат начнёт делать мусульманский халяль, перед убоем животного будут читать молитву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика