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"Белнефтехим" проводит опрос как повышать цены на топливо: сразу или поэтапно?

22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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"Белнефтехим" проводит опрос как повышать цены на топливо: сразу или поэтапно?

Концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» и «Новостном портале о нефти». Результаты этих опросов будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.

«Белнефтехим» предлагает ответить на следующие вопросы: какое изменение цены на топливо предпочтительнее (одномоментное или поэтапное) и какой нужен вид ценообразования на топливо — рыночный или директивный.

На момент написания заметки почти 60% граждан выступают за одномоментное повышение цены на топливо и около 80% — за рыночный вид ценообразования.

Напомним, последний раз топливо дорожало 18 ноября — это было двадцать четвертым изменением цены в этом году. Сейчас стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 42 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 51 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, ДТ — 1 рубль 51 копейку.

 
 
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Концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения для определения дальнейшей стратегии изменения цен...
 
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