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«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

Более 50 лет на территории Беларуси  отмечается день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проще говоря – день пищевика. Компания «Бел-ОБСТ» поздравила своих сотрудников с профессиональным праздником и провела для самых маленьких будущих пищевиков «День открытых дверей для детей сотрудников компании».

Кто же будучи маленьким ребенком, не рвался на работу к родителям? А если еще мама или папа работают в месте, где производят вкусняшки для любимого йогурта или мороженого – да это же вообще праздник, а не рядовое событие!

«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

На «Дне открытых дверей для детей сотрудников» маленьким гостям показали, что производит «Бел-ОБСТ», что такое фруктово-ягодный наполнитель, где и для чего он применяется. 

А также:

  • рассказали детям о наполнителях и предложили им самим сварить его. Детям было предложено надеть шапочки, халаты и перчатки, как настоящим технологам - разработчикам R&D;
  • дети ознакомились с рецептурой, после чего начали сами отвешивать нужное количество компонентов и вносить их в кастрюльку, в прописанной последовательности. Этот процесс на столько был увлекательным, что сами родители отметили небывалую ответственность и сосредоточенность у своих чад. Юные технологи сами взвешивали каждый компонент, тщательно перемешивали все ингредиенты;
  • Когда дети получили готовый фруктовый наполнитель, мы предложили подобрать ароматизатор для создания более выраженного вкуса и аромата фруктов.
  • Дети самостоятельно раскрывали профиль каждого ароматизатора с помощью блоттера (узкая полоска бумаги для теста ароматизатора или духов). Выбрав самый лучший аромат, наши «сотрудники» вносили ароматизатор в наполнитель с помощью пипет-дозатора. Затем смешали наполнитель с йогуртом и совместно со всеми участниками мероприятия провели дегустацию.

«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

Таким образом, юные технологи познакомились с методом разработки новых вкусов, узнали, что у персика много разнообразных вкусовых оттенков, а у клубники их еще больше.

«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

 И, конечно, мы не могли оставить наших гостей без дегустации. Было очень вкусно попробовать  наполнители, что производит «Бел-ОБСТ» с мороженым и кремчизом, а также выпить молочно-шоколадный коктейль. 

«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

А пока дети наслаждались вкусняшками, мы провели викторину, где было много вопросов о фруктах и ягодах. Самые эрудированные ребята получили сладкие призы. Завершилось мероприятия врученьем подарков детям и фотосессией с родителями. Получился самый настоящий и вкусный праздник для детей и их родителей, насыщенный новыми эмоциями, знаниями и впечатлениями.

«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей

 
 
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Более 50 лет на территории Беларуси  отмечается день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проще...
 
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