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«БЕЛ-ОБСТ» устроил праздник для детей
22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Более 50 лет на территории Беларуси отмечается день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проще говоря – день пищевика. Компания «Бел-ОБСТ» поздравила своих сотрудников с профессиональным праздником и провела для самых маленьких будущих пищевиков «День открытых дверей для детей сотрудников компании».
Кто же будучи маленьким ребенком, не рвался на работу к родителям? А если еще мама или папа работают в месте, где производят вкусняшки для любимого йогурта или мороженого – да это же вообще праздник, а не рядовое событие!
На «Дне открытых дверей для детей сотрудников» маленьким гостям показали, что производит «Бел-ОБСТ», что такое фруктово-ягодный наполнитель, где и для чего он применяется.
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Таким образом, юные технологи познакомились с методом разработки новых вкусов, узнали, что у персика много разнообразных вкусовых оттенков, а у клубники их еще больше.
И, конечно, мы не могли оставить наших гостей без дегустации. Было очень вкусно попробовать наполнители, что производит «Бел-ОБСТ» с мороженым и кремчизом, а также выпить молочно-шоколадный коктейль.
А пока дети наслаждались вкусняшками, мы провели викторину, где было много вопросов о фруктах и ягодах. Самые эрудированные ребята получили сладкие призы. Завершилось мероприятия врученьем подарков детям и фотосессией с родителями. Получился самый настоящий и вкусный праздник для детей и их родителей, насыщенный новыми эмоциями, знаниями и впечатлениями.
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Более 50 лет на территории Беларуси отмечается день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проще...
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