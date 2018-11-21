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Волковычанин вышел из тюрьмы и вновь попался на торговле наркотиками

22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковычанин вышел из тюрьмы и вновь попался на торговле наркотиками

Наверняка большинство людей знаю о такой опасной проблеме, как наркомания. Противодействие распространению наркотиков – это одно из приоритетных направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел. Однако эту проблему не побороть стараниями одних только правоохранителей. Каждый гражданин сам должен понять, какой опасности можно подвергнуть свою жизнь употребляя наркотики. И тогда, как только спрос на это зло исчезнет, то перестанут поступать предложения.

К сожалению, житель Волковысского района 1991 года рождения не сделал для себя правильные выводы. В 2015 году молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Буквально недавно гражданин освободился из мест лишения свободы, но определенные выводы для себя так и не смог сделать, сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

Волковычанин вышел из тюрьмы и вновь попался на торговле наркотиками

В какой-то момент молодой человек приехал в одну из деревень Волковысского района. Там находился дом его умершей бабушки, в котором на протяжении двух лет никто не жил. На участке гражданин обнаружил дикорастущую коноплю и снова взялся за старое. Подозреваемый срезал растение, одну часть оставил для сушки, а из другой сварил наркотик. 50 миллилитров жидкости, содержащей в своем составе опасное наркотическое средство марихуану, он сбыл.

Волковычанин вышел из тюрьмы и вновь попался на торговле наркотиками

Экспертами-химиками управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гродненской области в срочном порядке проведены экспертизы. Установлено, что изъятые смеси семян и частей растений рода конопля (Cannabis) различной степени измельчённости являются опасным наркотическим средством – марихуаной.

Волковычанин вышел из тюрьмы и вновь попался на торговле наркотиками

 
 
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Наверняка большинство людей знаю о такой опасной проблеме, как наркомания. Противодействие распространению наркотиков – это одно...
 
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