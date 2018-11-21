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Экскурсия в храме для курсантов волковысского военно-патриотического клуба «Школа выживания»
22.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
21 ноября курсанты клуба «Школа выживания» пришли в Свято-Петропавловский собор на экскурсию.
Гостей встретил клирик храма иерей Александр Богдан. Священник рассказал ребятам об общем устройства храма, о таинстве Евхаристии, о православном почитании икон, о символике церковной свечи. Наглядно продемонстрировал символику священнических облачений. Объяснил, как следует вести себя в храме.
Егор Черепок
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21 ноября курсанты клуба «Школа выживания» пришли в Свято-Петропавловский собор на экскурсию. Гостей встретил клирик храма...
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