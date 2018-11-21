Четвертый случай бешенства в Гродно: мертвого кота нашли на улице









Неизвестный обратился в городскую ветстанцию по телефону и рассказал, что на улице Давыда Городенского обнаружен труп кота. На место незамедлительно выехали специалисты. Лабораторные исследования показали, что животное болело бешенством.





В районе, а эта улица расположена в центре Гродно, проводятся необходимые мероприятия, в том числе внеплановая вакцинация (на базе ЖЭСов). Активно идет информационная работа. Устанавливаются люди, которые могли контактировать с бешеными животными. Выявляются непривитые домашние питомцы - за подобное нарушение владельцу грозит штраф.





Это четвертый случай бешенства животных в областном центре. В октябре карантин на двух улицах вводился из-за бешеных хорька и кошки, в начале ноября причиной карантина также стал бешеный кот.





Специалисты рекомендуют не трогать безнадзорных животных и, если животное выглядит или ведет себя подозрительно, сообщать об этом в ветеринарную службу.





По информации райветстанции, очередной факт также зарегистрирован в деревне Жиличи Гродненского района. Здесь бешенством заболел домашний кот.





Хозяйка долгое время лечила питомца от гнойного отита. Ничего подозрительного в его поведении не замечала. Когда обратилась в ветлечебницу, заболевание было запущено. Это 12-й случай бешенства в районе с начала года.