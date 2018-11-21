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Четвертый случай бешенства в Гродно: мертвого кота нашли на улице

22.11.2018 14:47 — Разное | Партизан  
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В Гродно выявлен четвертый случай заболевания бешенством животных в 2018 году.



Неизвестный обратился в городскую ветстанцию по телефону и рассказал, что на улице Давыда Городенского обнаружен труп кота. На место незамедлительно выехали специалисты. Лабораторные исследования показали, что животное болело бешенством.

В районе, а эта улица расположена в центре Гродно, проводятся необходимые мероприятия, в том числе внеплановая вакцинация (на базе ЖЭСов). Активно идет информационная работа. Устанавливаются люди, которые могли контактировать с бешеными животными. Выявляются непривитые домашние питомцы - за подобное нарушение владельцу грозит штраф.

Это четвертый случай бешенства животных в областном центре. В октябре карантин на двух улицах вводился из-за бешеных хорька и кошки, в начале ноября причиной карантина также стал бешеный кот.

Специалисты рекомендуют не трогать безнадзорных животных и, если животное выглядит или ведет себя подозрительно, сообщать об этом в ветеринарную службу.

По информации райветстанции, очередной факт также зарегистрирован в деревне Жиличи Гродненского района. Здесь бешенством заболел домашний кот. 

Хозяйка долгое время лечила питомца от гнойного отита. Ничего подозрительного в его поведении не замечала. Когда обратилась в ветлечебницу, заболевание было запущено. Это 12-й случай бешенства в районе с начала года.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно выявлен четвертый случай заболевания бешенством животных в 2018 году.
 
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