Минские спасатели сняли пародию на клип Киркорова

Но для своей версии спасатели выбрали красный цвет.





В клипе снимались сами сотрудники МЧС и их семьи. Принял участие в съемках и первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.









Как отмечает пресс-служба спасателей, клип должен приучить к тому, что кроме привычного номера вызова 101 есть еще один — 112. Он появился в Беларуси в преддверии чемпионата мира по хоккею в 2014 году и используется почти во всей Европе. Спасатели предполагают, что накануне II Европейских игр клип напомнит всем, на какой номер следует обращаться, если что-то пойдет не так.