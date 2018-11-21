Фильм белорусского режиссера победил на фестивале в Амстердаме

Белсат . На фестивале состоялась мировая премьера фильма. Награждение победителей прошло 21 ноября, передает





Режиссер фильма Андрей Кутило надеется, что в скором времени сможет показать фильм и в Беларуси.





«Сумма» – это история дружбы между пожилым польским художником Анджеем Струмилло и молодой белорусской художницей Марией.







