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Фильм белорусского режиссера победил на фестивале в Амстердаме
Фильм «Сумма» («Summa) белорусского режиссера признали лучшей среднеметражной лентой на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.
На фестивале состоялась мировая премьера фильма. Награждение победителей прошло 21 ноября, передает
Режиссер фильма Андрей Кутило надеется, что в скором времени сможет показать фильм и в Беларуси.
«Сумма» – это история дружбы между пожилым польским художником Анджеем Струмилло и молодой белорусской художницей Марией.
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Фильм «Сумма» («Summa) белорусского режиссера признали лучшей среднеметражной лентой на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.
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