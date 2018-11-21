Пизанская «падающая» башня находится в лучшем состоянии, чем специалисты полагали ранее. Как удалось зафиксировать экспертам, крен башни уменьшается, и за последние 20 лет она выровнялась на 4 см, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA .



Фото: McPig / flickr.com

Согласно последнему заключению ученых из наблюдательной группы, колокольная башня архитектурного ансамбля Площади чудес в Пизе стабильна. Как пояснила доцент кафедры геотехники в Университете Пизы Нунцианте Скуэлья, сотрудничающая с наблюдательной группой, после принятых ранее профилактических мер башня сократила угол наклона примерно на 0,5%, что соответствует 4 см.

«Годовые колебания не превышают 0,5 мм, но главное — постройка совершенно стабильна и находится в гораздо лучшем состоянии, чем ранее прогнозировалось», — приводит агентство слова специалиста.

Строительство башни из белого мрамора высотой около 60 м велось на протяжении почти двух веков — с 1173 по 1360 годы. Наклон башни, которая использовалась Галилео Галилеем (1564−1642) для экспериментов по физике и механике, ученые склонны объяснять ошибкой проектировки. С момента ее постройки наклон медленно увеличивался, и на протяжении всей истории предпринимались попытки по ее укреплению. С 1990-х годов действует специальный научный комитет по мониторингу и изучению башни.