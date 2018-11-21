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Пизанская башня перестала "падать"
Пизанская «падающая» башня находится в лучшем состоянии, чем специалисты полагали ранее. Как удалось зафиксировать экспертам, крен башни уменьшается, и за последние 20 лет она выровнялась на 4 см, сообщает
Согласно последнему заключению ученых из наблюдательной группы, колокольная башня архитектурного ансамбля Площади чудес в Пизе стабильна. Как пояснила доцент кафедры геотехники в Университете Пизы Нунцианте Скуэлья, сотрудничающая с наблюдательной группой, после принятых ранее профилактических мер башня сократила угол наклона примерно на 0,5%, что соответствует 4 см.
«Годовые колебания не превышают 0,5 мм, но главное — постройка совершенно стабильна и находится в гораздо лучшем состоянии, чем ранее прогнозировалось», — приводит агентство слова специалиста.
Строительство башни из белого мрамора высотой около 60 м велось на протяжении почти двух веков — с 1173 по 1360 годы. Наклон башни, которая использовалась Галилео Галилеем (1564−1642) для экспериментов по физике и механике, ученые склонны объяснять ошибкой проектировки. С момента ее постройки наклон медленно увеличивался, и на протяжении всей истории предпринимались попытки по ее укреплению. С 1990-х годов действует специальный научный комитет по мониторингу и изучению башни.
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Крен башни уменьшается, и за последние 20 лет она выровнялась на 4 см.
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