Служба «Одно окно» в Дзержинске (ГРАФИК РАБОТЫ)

С 27.11.2018 начнет свое функционирование служба «Одно окно» в Дзержинске.

С начнет свое функционирование служба «Одно окно», которая будет находится на нижнем этаже здания исполкома (г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 1, вход с гостевой стоянки). Служба будет осуществлять прием заявлений и документов по осуществлению 88 административных процедур в отношении граждан и 17 процедурам в отношении юридических лиц.

Служба «Одно окно» будет осуществлять работу по следующему графику:

- ежедневно по рабочим дням с 8:00 до 17:00 без перерыва;

- по средам с 8:00 до 20:00 без перерыва;

- каждую вторую и четвертую субботу месяца с 9:00 до 13:00 без перерыва.

Справочно-информационное консультирование службы будет осуществляться по телефону 8 (01716) 6-46-16, и короткому номеру 142.



