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Служба «Одно окно» в Дзержинске (ГРАФИК РАБОТЫ)

22.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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С 27.11.2018 начнет свое функционирование служба «Одно окно» в Дзержинске.

С начнет свое функционирование служба «Одно окно», которая будет находится на нижнем этаже здания исполкома (г.Дзержинск, пл.Дзержинского, 1, вход с гостевой стоянки). Служба будет осуществлять прием заявлений и документов по осуществлению 88 административных процедур в отношении граждан и 17 процедурам в отношении юридических лиц.

Служба «Одно окно» будет осуществлять работу по следующему графику:

- ежедневно по рабочим дням с 8:00 до 17:00 без перерыва;

- по средам с 8:00 до 20:00 без перерыва;

- каждую вторую и четвертую субботу месяца с 9:00 до 13:00 без перерыва.

Справочно-информационное консультирование службы будет осуществляться по телефону 8 (01716) 6-46-16, и короткому номеру 142.


 
 
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С 27.11.2018 начнет свое функционирование служба «Одно окно» в Дзержинске.
 
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Полымя
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Светлы шлях
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