В Беларуси планируется предоставить индивидуальным предпринимателям право самим определять, как уплачивать налог на добавленную стоимость - "по оплате" или "по отгрузке". Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова.



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"Проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусматривает, что с 2019 года индивидуальным предпринимателям - плательщикам НДС будет предоставлено право самостоятельно определять момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - "по отгрузке" или "по оплате", - рассказала Светлана Новикова.

Она подчеркнула, что это предложение исходило от самих плательщиков. Сейчас все ИП - плательщики НДС определяют момент фактической реализации исключительно "по оплате", а большинство организаций - "по отгрузке". Индивидуальный предприниматель - продавец может выставить электронный счет-фактуру организации-покупателю только после получения от нее оплаты, а в случае отсутствия оплаты - по истечении 60 дней с момента отгрузки. Поскольку в договорных отношениях между субъектами хозяйствования распространены отсрочки по расчетам, то нередко складывается ситуация, когда индивидуальный предприниматель - продавец не вправе выставить электронный счет-фактуру, не дожидаясь получения оплаты. Это не устраивает организацию-покупателя, и она просто отказывается работать с индивидуальным предпринимателем.

Кроме того, в случае получения частичной оплаты за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги у ИП возникают затруднения с правильным определением налоговой базы по НДС, что приводит к непреднамеренным ошибкам в исчислении этого налога.

"Поэтому МНС сочло возможным поддержать инициативу плательщиков и предоставить индивидуальным предпринимателям право самим выбирать способ уплаты налогов - "по оплате" или "по отгрузке", - резюмировала специалист.