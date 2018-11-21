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Индивидуальные предприниматели смогут сами выбирать способ уплаты НДС "по оплате" или "по отгрузке"
22.11.2018 15:50 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси планируется предоставить индивидуальным предпринимателям право самим определять, как уплачивать налог на добавленную стоимость - "по оплате" или "по отгрузке". Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения Министерства по налогам и сборам Беларуси Светлана Новикова.
"Проект закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс предусматривает, что с 2019 года индивидуальным предпринимателям - плательщикам НДС будет предоставлено право самостоятельно определять момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - "по отгрузке" или "по оплате", - рассказала Светлана Новикова.
Она подчеркнула, что это предложение исходило от самих плательщиков. Сейчас все ИП - плательщики НДС определяют момент фактической реализации исключительно "по оплате", а большинство организаций - "по отгрузке". Индивидуальный
Кроме того, в случае получения частичной оплаты за отгруженные товары, выполненные работы или оказанные услуги у ИП возникают затруднения с правильным определением налоговой базы по НДС, что приводит к непреднамеренным ошибкам в исчислении этого налога.
"Поэтому МНС сочло возможным поддержать инициативу плательщиков и предоставить индивидуальным предпринимателям право самим выбирать способ уплаты налогов - "по оплате" или "по отгрузке", - резюмировала специалист.
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В Беларуси планируется предоставить индивидуальным предпринимателям право самим определять, как уплачивать налог на добавленную стоимость - "по оплате" или "по...
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