Долевое строительство планируется ввести в индивидуальной жилой застройке

В Беларуси планируется ввести механизм долевого строительства в индивидуальной жилой застройке. Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сегодня на республиканском семинаре-совещании по повышению эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.



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Дмитрий Микуленок пояснил, что по действующему законодательству построенные индивидуальные жилые дома продаются на аукционах. Подрядчик обязан сначала построить индивидуальный жилой дом, а потом его продать. "Планируем принцип заключения договоров долевого строительства распространить на индивидуальное строительство - так же, как он реализуется в многоэтажной застройке. Мы предполагаем, что нашим государственным застройщикам без аукциона будут предоставляться земельные участки. Они будут формировать там застройку и реализовывать квартиры разным категориям граждан", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как нововведение отразится на ценах на индивидуальные дома, министр подчеркнул, что в данном случае речь идет о панельном домостроении, которое применятся и при многоэтажной застройке. "В целом цена будет снижаться за счет того, что будет меньше затрат на инфраструктуру. Мы уходим от газа, осуществляется переход на максимальное использование электрической энергии", - добавил Дмитрий Микуленок.

Министерство работает над соответствующим нормативным документом. "По результатам второго дня семинара рассчитываем, что он будет поддержан", - отметил министр.

Сегодня начался двухдневный республиканский семинар-совещание по повышению эффективности строительного комплекса. Среди его участников премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, а также руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций. Они посетили ОАО "МАПИД", где ознакомились с возможностями производства индивидуальных жилых домов, а также жилой комплекс "Новая Боровая". В программе посещение ООО "Современные бетонные конструкции" в Минском районе и ЧУП "Енисей" в Заславле.