ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Третьеклассник обокрал машину в Малорите

22.11.2018 15:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Малорите третьеклассник совершил кражу из незапертого автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60847.php

Третьеклассник обокрал машину в Малорите

Инцидент произошел вечером 7 ноября. С заявлением в милицию обратился 34-летний житель города. Мужчина сообщил, что из его незапертого автомобиля "Мерседес-Бенц-Спринтер", стоявшего вблизи дома, похищены видеорегистратор, мультитул, фонарик, и нож. Общая стоимость похищенного составила Br251. По отпечаткам пальцев оперативники угрозыска быстро вычислили вора. Им оказался ученик третьего класса одной из школ райцентра, проживающий в одном доме с потерпевшим.

РОСК возбудил по факту уголовное дело по ч.1 ст.205 (тайное похищение имущества (кража) УК. Поскольку субъект преступления не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, дело будет прекращено. По результатам расследования будет дана правовая оценка воспитательных действий родителей. Мальчика поставят на профилактический учет.

Все украденное имущество возвращено владельцу. Ребенок из вполне благополучной семьи, до этого ни он, ни его родители в поле зрения правоохранителей не попадали.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Малорите третьеклассник совершил кражу из незапертого автомобиля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Брестской области. Инцидент произошел вечером 7 ноября....
 
Новости дня
Новости разные
 
Диетолог объяснила, как сбросила 30 кг, и дала совет худеющим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика