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В Беларуси с 2019 года введут единый тариф на электричество
«Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, – цитирует
Строительный комплекс заинтересован в том, чтобы в жилых домах максимально использовали электрическую энергию.
По словам заместителя премьер-министра, доступная цена электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования.
«Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры», – добавил вице-премьер.
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Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
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