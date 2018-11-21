В Беларуси с 2019 года введут единый тариф на электричество

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«Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, – цитирует БЕЛТА Владимира Кухарева. – После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах».

Строительный комплекс заинтересован в том, чтобы в жилых домах максимально использовали электрическую энергию.

По словам заместителя премьер-министра, доступная цена электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования.

«Работаем с Министерством энергетики по тарифам на электроэнергию, которые составят конкуренцию тарифам на отопление. В ближайшее время придем к тарифам, которые будут снижены для домов с электрическим отоплением. Кроме того, строительство таких домов даст возможность значительно снизить объем средств, необходимых для строительства инфраструктуры», – добавил вице-премьер.

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