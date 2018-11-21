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Белнефтехим спрашивает у автомобилистов, как повышать цены на топливо

22.11.2018 14:38 — Разное | Myfin  
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Белнефтехим спрашивает у автомобилистов, как повышать цены на топливо
фото: Myfin.by

«На отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» belchemoil.by и новостном портале neft.by концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо», – отмечается в сообщении.

Ответить на вопрос, какой вид ценообразования на топливо для вас более приемлемый – рыночный или директивный – можно на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия».

Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо вам предпочтительнее – одномоментное или поэтапное – можно на новостном портале neft.by.

Ранее руководство Белнефтехима не раз заявляло, что повышение цен на автомобильное топливо в Беларуси будет продолжено. Это обусловлено нерентабельными для отечественной нефтепереработки продажами бензина и дизтоплива.

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Для определения дальнейшей ценовой стратегии концерн Белнефтехим проводит опросы общественного мнения.
 
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