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Белнефтехим спрашивает у автомобилистов, как повышать цены на топливо
«На отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» belchemoil.by и новостном портале neft.by концерн «Белнефтехим» проводит опросы общественного мнения, результаты которых будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо», – отмечается в сообщении.
Ответить на вопрос, какой вид ценообразования на топливо для вас более приемлемый – рыночный или директивный – можно на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия».
Выразить свое мнение о том, какое изменение цены на топливо вам предпочтительнее – одномоментное или поэтапное – можно на новостном портале neft.by.
Ранее руководство Белнефтехима не раз
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Для определения дальнейшей ценовой стратегии концерн Белнефтехим проводит опросы общественного мнения.
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