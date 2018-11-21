|
В Гомеле пенсионерка упала в погреб: вызывали МЧС
22.11.2018 15:39 — Разное | Аргументы и факты
Несчастный случай произошел 20 ноября.
Женщина живет в частном доме, она оступилась и упала в в двухметровый погреб, сама выбраться из него не могла. К тому же входная дверь в дом была заперта изнутри. Пенсионерка сутки пролежала в погребе.
Спасателей удалось вызвать только днем 21 ноября. Они, оперативно прибыв по указанному адресу, попали в дом, сняв стекло с окна, пишет
Спасатели помогли пенсионерке выбраться и передали ее медикам скорой помощи. Женщину доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели помогли пенсионерке выбраться и передали ее медикам скорой помощи. Женщину доставили в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)