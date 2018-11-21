В Гомеле пенсионерка упала в погреб: вызывали МЧС

Несчастный случай произошел 20 ноября.

Женщина живет в частном доме, она оступилась и упала в в двухметровый погреб, сама выбраться из него не могла. К тому же входная дверь в дом была заперта изнутри. Пенсионерка сутки пролежала в погребе.

Спасателей удалось вызвать только днем 21 ноября. Они, оперативно прибыв по указанному адресу, попали в дом, сняв стекло с окна, пишет БЕЛТА .

Спасатели помогли пенсионерке выбраться и передали ее медикам скорой помощи. Женщину доставили в больницу.