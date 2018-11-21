

Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com

С тех пор, как стало известно о беременности(которую общественность называет не иначе как очень желанной), а затем о рождении дочери Марии, имя популярной ведущей не сходит с первых страниц журналов, газет и новостных интернет-сайтов.Неизвестно, довольна ли сама Лера таким назойливым вниманием к своей жизни (причем не только личной, но и профессиональной), однако сама подкидывает темы для обсуждений. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Кудрявцева опубликовала фотографию, на которой сидит на полу спиной к объективу.Изюминка снимка в том, что телеблондинка буквально до головы подняла футболку, продемонстрировав обнаженную спину. Очевидно, что на Кудрявцевой нет бюстгальтера. Это обстоятельство крайне взбудоражило ее подписчиков.ысказались восхищенные поклонники.Отметим, что недавно Лера Кудрявцева вернулась из Мюнхена. Там телеведущая брала интервью у скандально известной оперной певицы, которая проживает в Киеве. В частности, артистка сообщила, что потеряла 99% друзей, когда решила покинуть Россию с мужем, экс-депутатом