Малые и средние города Беларуси будут застраиваться по новому принципу

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рассказалПо его словам, несмотря на то, что стоимость квадратного метра в подобном строительстве в Беларуси вполне конкурентоспособна, резервы для ее снижения еще есть.Семинар по повышению эффективности стройкомплекса Беларуси проходит 22-23 ноября. Среди участников руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций.