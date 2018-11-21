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Малые и средние города Беларуси будут застраиваться по новому принципу

22.11.2018 14:44 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По информации БЕЛТА, в ходе республиканского семинара по повышению эффективности строительного комплекса министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок сообщил, что в Беларуси будет подготовлена программа комплексной застройки малых и средних городов с совершенно новым подходом в строительстве.

— По итогам этого семинара мы намерены подготовить специальную программу по комплексной застройке малых и средних городов с использованием изделий крупнопанельного домостроения. Подходы будут такими же, какие мы внедряем в городах, только это будет малоэтажное строительство, — рассказал Дмитрий Микуленок.

По его словам, несмотря на то, что стоимость квадратного метра в подобном строительстве в Беларуси вполне конкурентоспособна, резервы для ее снижения еще есть.

Семинар по повышению эффективности стройкомплекса Беларуси проходит 22-23 ноября. Среди участников руководители министерств и концернов, директора строительных организаций, представители общественных организаций.

 
 
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В Беларуси будет подготовлена программа комплексной застройки малых и средних городов.
 
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