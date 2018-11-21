Можно ли лечиться уксусом? Вот научные факты

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Что известно о пользе уксуса

Что известно о вреде уксуса

Профессор семейной медицины из Техасанаписал для издания The Conversation об исследованиях, изучавших влияние уксуса на здоровье человека (прочитать перевод текста на русский можно на сайте).В одном из них 11 людей, склонных к диабету, попросили принимать после еды одну столовую ложку яблочного уксуса — и оказалось, что через 30−60 минут уровень сахара в крови снижался эффективнее у тех, кто пил уксус, чем у тех, кто принимал плацебо.В другой работе участвовали взрослые японцы с ожирением: их разделили на три группы по 155 человек. Одна каждый день принимала столовую ложку яблочного уксуса, другая — две ложки, а третьей досталось плацебо. У тех, кто пил уксус, вес и уровень триглицерида снизились.Все работы требуют подтверждения в масштабных исследованиях с участием людей — до этого говорить о научно подтвержденной пользе уксуса рано.Гэбриэл Нил также перечислил случаи, когда уксус навредит:— иронизирует он. —Профессор заключает, что если к рыбе или картофелю фри добавить немного уксуса, это не вредно, но данный продукт уж точно не лекарство от всего на свете.Диетолог клиникипредупреждала, что не надо пить яблочный уксус как средство для похудения. Хотя время от времени употреблять его безопасно для большинства людей, могут быть и определенные риски, так что подходить к этому вопросу надо с большой осторожностью: