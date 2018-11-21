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Какое изменение цены на топливо для вас предпочтительнее? Одномоментное Поэтапное Без разницы Всего проголосовало: 25 Голосовать Результаты

Опросы проводятся на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» и «Новостном портале о нефти». Результаты этих опросов будут использованы для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.«Белнефтехим» предлагает ответить на следующие вопросы: какое изменение цены на топливо предпочтительнее (одномоментное или поэтапное) и какой нужен вид ценообразования на топливо — рыночный или директивный.На момент написания заметки почти 60% граждан выступают за одномоментное повышение цены на топливо и около 80% — за рыночный вид ценообразования.Напомним, последний раз топливо дорожало 18 ноября — это было двадцать четвертым изменением цены в этом году. Сейчас стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 42 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 51 копейку, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 72 копейки, ДТ — 1 рубль 51 копейку.