ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

velcom Smartfilm приглашает на бесплатный мастер-класс Андрея Курейчика "Реальность и правда в кино"

22.11.2018 14:46 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

29 ноября в 18:30 в кинотеатре velcom cinema в рамках фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm состоится бесплатный мастер-класс "Реальность и правда в кино" от режиссера, сценариста и драматурга Андрея Курейчика. Известный автор расскажет о секретах киноискусства, после лекции пройдет эксклюзивный показ фильма "Колетт" (2018). Для участия в мероприятии необходима регистрация.

velcom Smartfilm приглашает на бесплатный мастер-класс Андрея Курейчика "Реальность и правда в кино"

Андрей Курейчик – белорусский режиссер, драматург, признанный мастер сценарного искусства. Родился в 1980 году, с отличием закончил юридический факультет БГУ. В 2002 году прошел стажировку в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Табакова. Среди самых известных режиссерских работ Андрея Курейчика – фильмы "Выше неба" (2012) и "Гараш" (2015). Выступил в качестве соавтора сценариев популярных комедий "Любовь-морковь" (2002), "Елки" (2010), а также спортивной драмы "Движение вверх" (2017), продюсер фильма Сергея Талыбова "Внутри себя" (2018).

В программе мастер-класса запланирована авторская лекция Андрея Курейчика "Реальность и правда в кино". Чем отличаются понятия "правда", "реальность", "реалистичность", "правдоподобие", "факт", как добиться достоверности в фантастических жанрах, что такое реконструкция и деконструкция в кино, как создать "живого" персонажа и сделать так, чтобы зритель поверил происходящему на экране – на примере фильма "Движение вверх" Андрей Курейчик расскажет о правилах создания сильного реалистичного сценария, поделится технологиями и лайфхаками, которыми пользуется сам. После лекции слушатели смогут задать спикеру вопросы и выяснить то, что осталось "за кадром".

По окончании мастер-класса пройдет специальный показ фильма "Коллет" с Кирой Найтли в главной роли. Лента расскажет историю яркой талантливой писательницы Сидони-Габриэль Колетт, книги которой в 1950-е годы стали парижской литературной сенсацией. Главная тема байопика, основанного на событиях из жизни героини – борьба за свой талант в нелегкое послевоенное время.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация. Количество мест в зрительном зале ограничено, поэтому стоит поторопиться: анкету слушателя мастер-класса можно заполнить на официальном сайте velcom Smartfilm.

Восьмой Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – это площадка для реализации смелых идей и необычных историй в снятом на смартфон короткометражном кино. Тема фестиваля этого года – "Основано на реальных событиях". Прием конкурсных работ продлится по 29 декабря. Организаторами выступает компания velcom и Министерство культуры Республики Беларусь, генеральный партнер – компания Huawei. Следить за новостями фестиваля, а также оставить заявку на участие в конкурсе, можно на официальном сайте smartfilm.by.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 ноября в 18:30 в кинотеатре velcom cinema в рамках фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm состоится бесплатный мастер-класс "Реальность и правда в кино" от режиссера,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Малые и средние города Беларуси будут застраиваться по новому принципу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика