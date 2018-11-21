29 ноября в 18:30 в кинотеатре velcom cinema в рамках фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm состоится бесплатный мастер-класс "Реальность и правда в кино" от режиссера, сценариста и драматурга Андрея Курейчика. Известный автор расскажет о секретах киноискусства, после лекции пройдет эксклюзивный показ фильма "Колетт" (2018). Для участия в мероприятии необходима регистрация.





Андрей Курейчик – белорусский режиссер, драматург, признанный мастер сценарного искусства. Родился в 1980 году, с отличием закончил юридический факультет БГУ. В 2002 году прошел стажировку в Школе-студии МХАТ на курсе Олега Табакова. Среди самых известных режиссерских работ Андрея Курейчика – фильмы "Выше неба" (2012) и "Гараш" (2015). Выступил в качестве соавтора сценариев популярных комедий "Любовь-морковь" (2002), "Елки" (2010), а также спортивной драмы "Движение вверх" (2017), продюсер фильма Сергея Талыбова "Внутри себя" (2018).

В программе мастер-класса запланирована авторская лекция Андрея Курейчика "Реальность и правда в кино". Чем отличаются понятия "правда", "реальность", "реалистичность", "правдоподобие", "факт", как добиться достоверности в фантастических жанрах, что такое реконструкция и деконструкция в кино, как создать "живого" персонажа и сделать так, чтобы зритель поверил происходящему на экране – на примере фильма "Движение вверх" Андрей Курейчик расскажет о правилах создания сильного реалистичного сценария, поделится технологиями и лайфхаками, которыми пользуется сам. После лекции слушатели смогут задать спикеру вопросы и выяснить то, что осталось "за кадром".

По окончании мастер-класса пройдет специальный показ фильма "Коллет" с Кирой Найтли в главной роли. Лента расскажет историю яркой талантливой писательницы Сидони-Габриэль Колетт, книги которой в 1950-е годы стали парижской литературной сенсацией. Главная тема байопика, основанного на событиях из жизни героини – борьба за свой талант в нелегкое послевоенное время.

Вход на мероприятие свободный, но необходима регистрация. Количество мест в зрительном зале ограничено, поэтому стоит поторопиться: анкету слушателя мастер-класса можно заполнить на официальном сайте velcom Smartfilm .

Восьмой Международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm – это площадка для реализации смелых идей и необычных историй в снятом на смартфон короткометражном кино. Тема фестиваля этого года – "Основано на реальных событиях". Прием конкурсных работ продлится по 29 декабря. Организаторами выступает компания velcom и Министерство культуры Республики Беларусь, генеральный партнер – компания Huawei. Следить за новостями фестиваля, а также оставить заявку на участие в конкурсе, можно на официальном сайте smartfilm.by .