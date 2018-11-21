КС Украины одобрил поправки в Конституцию об интеграции в ЕС и НАТО

Конституционный суд (КС) Украины предоставил заключение к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО, заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Точная информация: 14 голосами - большинством голосов судей Конституционного суда - было принято положительное решение относительно того, что нормы изменений в Конституцию, предложенные президентом Порошенко, соответствуют действующей Конституции. Поэтому они могут быть поддержаны парламентом", - сказала И.Луценко журналистам в четверг в кулуарах парламента, отвечая на соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".