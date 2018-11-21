|
Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости президента и жителей Ливана
Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября жители Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжества в честь праздника проходят по всей стране, но особенно многолюдно будет в столице страны Бейруте. Здесь традиционно состоится большой военный парад.
По его окончанию в небо поднимутся сотни красных, зеленых и белых воздушных шаров. Вечером граждан страны ждёт красочный фейерверк, танцевальные шоу и концертные выступления артистов. Президента Ливанской Республики с национальным праздником поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Новости по теме
Мост в Житковичах, реконструкция Молодёжного театра, архив в Слуцке. Какие ещё подарки получила Беларусь к 7 ноября?
‡агрузка...
Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости президента и жителей Ливана
10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии
В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников
Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ
Купалье в ноябре. Участники детского «Евровидения» познакомились с белорусскими песнями и танцами
Будни и служба белорусского ОМОНа – в специальном репортаже 22 ноября на СТВ
Вблизи Августовского канала начали капремонт дорог: к туристическому сезону обещают завершить
СК проводит проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября жители Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества в честь праздника проходят по всей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)