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Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости президента и жителей Ливана

22.11.2018 15:45 — Разное | СТВ  
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Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября жители Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости президента и жителей Ливана

Торжества в честь праздника проходят по всей стране, но особенно многолюдно будет в столице страны Бейруте. Здесь традиционно состоится большой военный парад.

Александр Лукашенко поздравил с Днём Независимости президента и жителей Ливана

По его окончанию в небо поднимутся сотни красных, зеленых и белых воздушных шаров. Вечером граждан страны ждёт красочный фейерверк, танцевальные шоу и концертные выступления артистов. Президента Ливанской Республики с национальным праздником поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.


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Новости Ливана. День Независимости отмечают 22 ноября жители Ливана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества в честь праздника проходят по всей...
 
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