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10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии
Новости Беларуси. 10 модернизированных танков Т–72Б3 поступили на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Это качественно новая машина, по уровню подвижности – одна из лучших в белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь улучшена броня, пушка, ходовые характеристики машины. Повышена огневая мощь, установлены тепловизор, камера заднего вида и автоматизированная коробка передач. Танк легко преодолевает любые препятствия, развивает скорость до 45 километров в час по пересечённой местности, при этом точно поражая цель.
Андрей Федин, заместитель начальника вооружения Вооружённых Сил – начальник штаба вооружения:
Ежегодно на вооружение белорусской армии поступает более 100 единиц техники.
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10 танков с тепловизором и коробкой автомат поступили на вооружение белорусской армии
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Новости Беларуси. 10 модернизированных танков Т–72Б3 поступили на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Это качественно новая машина, по уровню...
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