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В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников
Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машина на огромной скорости протаранила толпу школьников, переходивших дорогу. На месте работают специалисты экстренных служб.
Сообщается, что в результате ЧП пострадали еще 18 человек. Все они доставлены в больницу. Совершив наезд водитель авто не остановился и поехал дальше. Однако, позже он был задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников
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Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина на...
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