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В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

22.11.2018 15:08 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

Машина на огромной скорости протаранила толпу школьников, переходивших дорогу. На месте работают специалисты экстренных служб.

В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

Сообщается, что в результате ЧП пострадали еще 18 человек. Все они доставлены в больницу. Совершив наезд водитель авто не остановился и поехал дальше. Однако, позже он был задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Новости Китая. Пятеро детей погибли в результате наезда автомобиля. Инцидент произошел в городе Хулудао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машина на...
 
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