Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. «Студентом года» стал представитель Гродненского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Накануне в Минске подвели итоги конкурса среди студенческой молодежи. В финале за почетное звание боролись 9 человек. Это будущие врачи, инженеры, финансисты и лингвисты. Жюри оценивали интеллектуальные, ораторские и творческие способности ребят.





Фанфары, море аплодисментов и обратный отсчет. Во Дворце культуры развернулась настоящая битва за почетное звание «Студент года».





Натлия Шеметова, СТВ:

Атмосфера волнения и конкуренции витает между гримерками. Сейчас мы узнаем, как финалисты лучших университетов страны справляются с волнением.





Хрупкая студентка 5 курса Алеся Гатальская осваивает непростую профессию. Она мечтает стать хирургом. И, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться в учебе, упорно идет к своей цели и в жизни.





Алеся Гатальская, участник конкурса «Студент года»:

Конечно же, волнение есть. Честно, готовилась я еще с прошлого года, а еще честнее – с 3-го курса. Долго к этому шла, очень хотела, старалась.





Амбициозности студента 3-го курса университета культуры и искусств Игоря Гелдинского можно только позавидовать. Будущий хореограф признается, что поставить шоу на тысячу человек или покорить самые масштабные сцены Лондона, Пекина и Лос-Анджелеса – дело времени. А этот конкурс для него как еще один шаг к мечте.





Игорь Гелдинский, участник конкурса «Студент года»:

Так как я хореограф, и это хореографический номер, который связан концепцией с моей малой родины, которая является темой творческого конкурса в 2018 году.





За почетный титул сражаются 9 студентов страны, которых называют лучшими. Все они с успехом возглавили победный пьедестал в своих регионах. Ребята доказали, что первые не только в учёбе (средний балл в зачётке должен быть не ниже 8), но и в науке, спорте, творчестве и даже в ораторских способностях. Также жюри оценивает лидерские и организаторские качества.





Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:

Ребята смогли посетить социальный приют, различные крупные предприятия. Мы хотим показать, что все наше студенчество – это элитная молодежь, это те ребята, которые умеют жить ярко, которые любят свою страну.





Интрига главного студенческого состязания в Беларуси разрешилась. Наибольшее количество баллов набрал студент 5 курса Гродненского медицинского университета Антон Лемеш. Вместе с долгожданным званием «Студент года» будущий врач получил главный приз – путешествие в Прагу.