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Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ
Новости Беларуси. «Студентом года» стал представитель Гродненского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Минске подвели итоги конкурса среди студенческой молодежи. В финале за почетное звание боролись 9 человек. Это будущие врачи, инженеры, финансисты и лингвисты. Жюри оценивали интеллектуальные, ораторские и творческие способности ребят.
Фанфары, море аплодисментов и обратный отсчет. Во Дворце культуры развернулась настоящая битва за почетное звание «Студент года».
Натлия Шеметова, СТВ:
Хрупкая студентка 5 курса Алеся Гатальская осваивает непростую профессию. Она мечтает стать хирургом. И, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться в учебе, упорно идет к своей цели и в жизни.
Алеся Гатальская, участник конкурса «Студент года»:
Амбициозности студента 3-го курса университета культуры и искусств Игоря Гелдинского можно только позавидовать. Будущий хореограф признается, что поставить шоу на тысячу человек или покорить самые масштабные сцены Лондона, Пекина и Лос-Анджелеса – дело времени. А этот конкурс для него как еще один шаг к мечте.
Игорь Гелдинский, участник конкурса «Студент года»:
За почетный титул сражаются 9 студентов страны, которых называют лучшими. Все они с успехом возглавили победный пьедестал в своих регионах. Ребята доказали, что первые не только в учёбе (средний балл в зачётке должен быть не ниже 8), но и в науке, спорте, творчестве и даже в ораторских способностях. Также жюри оценивает лидерские и организаторские качества.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Интрига главного студенческого состязания в Беларуси разрешилась. Наибольшее количество баллов набрал студент 5 курса Гродненского медицинского университета Антон Лемеш. Вместе с долгожданным званием «Студент года» будущий врач получил главный приз – путешествие в Прагу.
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Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ
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Новости Беларуси. «Студентом года» стал представитель Гродненского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в Минске подвели...
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