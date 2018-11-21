ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

22.11.2018 14:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. «Студентом года» стал представитель Гродненского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Накануне в Минске подвели итоги конкурса среди студенческой молодежи. В финале за почетное звание боролись 9 человек. Это будущие врачи, инженеры, финансисты и лингвисты. Жюри оценивали интеллектуальные, ораторские и творческие способности ребят.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Фанфары, море аплодисментов и обратный отсчет. Во Дворце культуры развернулась настоящая битва за почетное звание «Студент года».

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Натлия Шеметова, СТВ:
Атмосфера волнения и конкуренции витает между гримерками. Сейчас мы узнаем, как финалисты лучших университетов страны справляются с волнением.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Хрупкая студентка 5 курса Алеся Гатальская осваивает непростую профессию. Она мечтает стать хирургом. И, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться в учебе, упорно идет к своей цели и в жизни.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Алеся Гатальская, участник конкурса «Студент года»:
Конечно же, волнение есть. Честно, готовилась я еще с прошлого года, а еще честнее – с 3-го курса. Долго к этому шла, очень хотела, старалась.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Амбициозности студента 3-го курса университета культуры и искусств Игоря Гелдинского можно только позавидовать. Будущий хореограф признается, что поставить шоу на тысячу человек или покорить самые масштабные сцены Лондона, Пекина и Лос-Анджелеса – дело времени. А этот конкурс для него как еще один шаг к мечте.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Игорь Гелдинский, участник конкурса «Студент года»:
Так как я хореограф, и это хореографический номер, который связан концепцией с моей малой родины, которая является темой творческого конкурса в 2018 году.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

За почетный титул сражаются 9 студентов страны, которых называют лучшими. Все они с успехом возглавили победный пьедестал в своих регионах.  Ребята доказали, что первые не только в учёбе (средний балл в зачётке должен быть не ниже 8), но и в науке, спорте, творчестве и даже в ораторских способностях. Также жюри оценивает лидерские и организаторские качества.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Ребята смогли посетить социальный приют, различные крупные предприятия. Мы хотим показать, что все наше студенчество – это элитная молодежь, это те ребята, которые умеют жить ярко, которые любят свою страну.

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Интрига главного студенческого состязания в Беларуси разрешилась. Наибольшее количество баллов набрал студент 5 курса Гродненского медицинского университета Антон Лемеш. Вместе с долгожданным званием «Студент года» будущий врач получил главный приз – путешествие в Прагу.
Новости по теме

Во Франции стоимость обучения для иностранных студентов вырастет в 10 раз

Студенты ГрГУ имени Янки Купалы передали Александру Лукашенко икону Николая Чудотворца

В Могилёве выбрали лучшего студента среди представителей пяти вузов области

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ

Возможность проявить себя. В Минске назван «Студент года»

Слёт студенческих отрядов Беларуси и России проходит в Витебской области

Студенты смогут проходить практику в Гродненском детском хосписе

Отряд из Питера помогает возводить студенческую деревню в Минске. Как молодежь путешествует, работает и зарабатывает?
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Китае машина на огромной скорости протаранила толпу школьников

Будущий врач стал «Студентом года». Как выбирали лучшего – в репортаже СТВ

Купалье в ноябре. Участники детского «Евровидения» познакомились с белорусскими песнями и танцами

Будни и служба белорусского ОМОНа – в специальном репортаже 22 ноября на СТВ

Вблизи Августовского канала начали капремонт дорог: к туристическому сезону обещают завершить

СК проводит проверку по факту обрушения моста под Воронежем. Кадры с места ЧП

Столкновение легковушек на ул. Богдановича спровоцировало затор

На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Студентом года» стал представитель Гродненского медуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Накануне в Минске подвели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проводы на «дембель», профессиональный праздник, день открытых дверей… Чем ещё живут осиповичские ракетчики и артиллеристы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика