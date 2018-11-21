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Диетолог объяснила, как сбросила 30 кг, и дала совет худеющим

22.11.2018 15:50 — Разное | Tut.by  
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Диетолог Виктория Болбат, которая ведет блог о похудении, сама боролась с лишним весом. Для GO.TUT.BY она рассказала, как прошла через диеты, разгрузочные дни и булимию, чтобы стать стройнее на 30 кг, обнаружив, что не в весе счастье.


Фото: из личного архива героини

«Я должна похудеть на 400 граммов»

— Я была нормальным ребенком без проблем с весом. Все со мной было окей. Покушать любила, особенно впечатлили поездки в Италию — сказка для гурмана! Разве что в садике обращала внимание, что у меня не такие худенькие ноги, как у других девочек, да в школьные годы какая-нибудь шпана во дворе ляпнет, что у меня большая пятая точка, — расстраивалась, но ненадолго.

Когда окончила музыкальную школу, пошла на прослушивание в крутую музыкальную студию. Послушали, переглянулись (я тогда еще толком не умела петь, как я сейчас понимаю, но очень хотела), ну и приняли меня с одним условием: я должна похудеть на четыреста граммов. Так начались прекрасные годы моей жизни: я кайфовала от занятий вокалом! Но в то же время каждый день думала о том, что нужно себя ограничивать. Со страхом ловила укоризненный взгляд руководителя, срывалась на шоколадное печенье раз в два дня. Четыреста лишних граммов превратились в два килограмма, а скоро во все десять.


Фото: из личного архива

Уже тогда, в школе, я сидела и на кремлевской диете, и на японской, но вес не уходил. Мама очень хотела мне помочь, но не понимала как, а потому поступала по логике — прятала сладости. Я же, приходя из школы, как наркоман, начинала искать «заначки», и уж если находила — от нее ничего не оставалось.

Я тогда думала: вот уеду из дома учиться, буду сама покупать продукты, и тогда сразу похудею. Но не тут-то было. С поступлением в БГМУ и переездом в Минск я резко набрала еще 15 килограммов. Весила около 90 кг.

От бега до булимии

С первого курса я подрабатывала по вечерам, активничала в студсовете, занималась музыкой — но вместе с этим продолжались отчаянные попытки снизить вес. В ход пошла тяжелая артиллерия: я начала бегать по вечерам на стадионе — вошла во вкус и за час преодолевала по 10 км. Наверное, что-то делала неправильно, потому что начали сильно болеть колени. Похудеть это не помогло.

Увлеклась разгрузочными днями: день на яблоках — минус 1,5 кг. Ого, как мотивирует! Жаль, почти все возвращается спустя пару дней — это же вода в основном уходит. Пробовала вообще ничего не есть — опять прекрасный результат, но ненадолго. С каждым разом взять себя в руки было сложнее.

Когда я попробовала избавляться от всего съеденного, вызывая рвоту, это показалось таким простым выходом! Казалось, это не булимия, нет, это же так, только раз. Ну и потом тоже разочек. И внезапно я обнаружила себя погрязшей в этом глубоко.


Фото: из личного архива

История с булимией продолжалась около двух лет с перерывами. Никто об этом не знал. Я обратилась к моей преподавательнице по психиатрии за помощью, она дала мне контакты специалиста. Консультация стоила 25 долларов. Я тогда не пошла. Не могла взять деньги на такое у родителей, а своих, кровных, заработанных в постоянном напряге, было жаль. Сумма казалась слишком существенной.

Пришло состояние опустошения и безразличия. Как будто я сдалась. Я помню этот день: мое ночное дежурство на скорой, я возвращалась с вызова. И думала: «Ну и что, что я толстая. Ну и пускай моя личная жизнь не сложится, ну и пусть я никогда не пройду в бикини по пляжу под завороженные мужские взгляды. Зато у меня есть люди, которым я интересна и такой, какая есть. Зато у меня есть много дел, которые я хочу выполнить. Я на многое способна. И плевать, что не идеал красоты. Надоело. Стоп, хватит».

Как же удалось похудеть

Жить, отпустив эту идею фикс с похудением, стало значительно легче. Приступы переедания закончились не сразу, но теперь я запрещала себе идти в туалет и говорила: «Сиди и переваривай». Набрала тогда еще килограммов пять. Стыдно, противно, тошно, ломает — так же просто взять и решить проблему по накатанной! «Но в туалет больше не пойдешь, и точка». А потом — отпустило. Эпизоды переедания постепенно сошли на нет. Я ни в чем себе не отказывала, но вес не рос.

Я тогда сделала две вещи. Во-первых, купила себе, наконец, шикарное кожаное пальто 54 размера, с меховым воротником, в рассрочку на полгода (до этого всегда откладывала покупку хороших вещей до момента «когда похудею»). Боже, я чувствовала себя в нем королевой! Во-вторых, завела дневник питания. Я больше не ограничивала себя, не винила и не ругала, я просто наблюдала за собой.


Фото: из личного архива

Подписалась на трехмесячный марафон, не выполнила ни одного условия, кроме ведения пищевого дневника. Никаких ограничений: хотелось есть, я ела, хотелось вредного — ела вредное. Но старалась вписаться в коридор калорийности. Я его тогда себе сама подсчитала, и он был несоизмеримо больше того, который мне предлагали программы. Получилось вписаться — хорошо, не получалось — значит, на то были причины. В марафоне из 50 человек до финала дошли шестеро, по весу мой результат оказался лучшим — минус 6 кг за 3 месяца. Цифра, возможно, не впечатляет, но возможность жить в комфортном режиме и снижать вес стала откровением.

Вместе с пищеварением как будто вся жизнь устаканилась. Я перестала требовать от себя чего-то сверхъестественного, перестала ждать чего-то особенного от других. Тогда я начала встречаться с будущим мужем. Это были мои первые серьезные отношения. Самое прекрасное, что я была принята целиком и полностью, и про вес не было ни речи, ни мыслей. Я продолжала вести дневник питания полгода, а на цифре 78 кг как-то незаметно ушла от наблюдения — мне уже все нравилось в себе. А вес продолжал снижаться.


Фото: из личного архива

Спустя несколько лет, когда родились наши дети и я уже достаточно «насиделась» в декрете, ко мне пришла мысль о том, что я могла бы в корне изменить подход к снижению веса. Закончила диетологические курсы. Заведующий кафедрой психиатрии БГМУ Скугаревский Олег Анатольевич посоветовал мне тренера по гештальт-терапии, и так я попала в мир психотерапии. Я стала диетологом, провожу консультации.

Мой вес — 60−62 кг. Когда я «худела», кажется, была вечно голодная, даже когда переедала. Сейчас всегда чувствую точку насыщения, которая не дает съесть лишнего даже в праздники, на отдыхе «все включено» и в гостях у мамы. Раньше я руководствовалась запретами, а сейчас — тем, что должно быть в рационе для здоровья. А после можно и побаловать себя. Тогда я выбирала еду по принципу «поменьше калорий», сейчас прислушиваюсь к себе и ем то, чего желает мое тело — и нет, оно редко просит чипсов и фастфуда. До сих пор не смогла приучить себя к регулярной физической активности, хотя это не мешает оставаться стройной. Но ради здоровья в будущем планирую над этим работать.

Три совета тем, кто пытается похудеть


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Мы не можем знать, когда наша жизнь прервется: через пятьдесят лет или через мгновение. И совершенно не важно, толстыми или худыми мы уйдем из жизни и останемся в памяти других. Но у нас есть как минимум «сейчас», чтобы делать то, что мы хотим, а не то, что требует от нас общество или мама. Чтобы понять, какие мы на самом деле. Чтобы быть настоящими, пусть и неидеальными: любить фастфуд и компьютерные игры, съедать по полкило конфет, опаздывать на работу, влюбляться «не в тех», иметь живот и полные икры. Поэтому простите себя за все недостатки: другого себя у вас все равно никогда не будет. А измениться не так просто — люди меняются обычно либо в результате серьезных потрясений, либо в процессе длительной психотерапии.

Если вы твердо решили работать над снижением веса, сначала пройдите медицинское обследование. Затем заручитесь длительной поддержкой диетолога, а в идеале еще и психолога (психотерапевта). Относитесь к этой работе, как к необходимому лечению, потому что снижение веса — это самое прекрасное лекарство от многих болезней: сахарного диабета 2 типа, атеросклероза, инсульта, инфаркта и так далее.

Спокойно относитесь как к взлетам мотивации, так и разочарованиям, которых будет немало. Не останавливайтесь, не сдавайтесь. Просто продолжайте делать то, что нужно, и в конце концов все будет так, как вы хотите.

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Теги: Минск
 
 
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Диетолог Виктория Болбат рассказала, как сама боролась с проблемами с лишним весом.
 
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