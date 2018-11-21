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Водитель маршрутки в Бресте бесплатно угощает пассажиров конфетами

22.11.2018 15:25 — Разное | KYKY  
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В брестской маршрутке №19 водитель придумал, как сделать приятную мелочь для пассажиров − он поставил в салоне корзинку с конфетами, которые можно взять бесплатно. По этому маршруту часто возят детей в поликлинику − они довольны, пишет TUT.by.

Фотографию корзинки опубликовали на сайте BrestCity, а её автор написал, что «в корзине лежат конфеты для детей. Класс! В основном детки выходят и берут конфеты. Я такое чудо первый раз вижу в городе».

Журналисты нашли водителя. Его зовут Вячеслав, а корзинку он установил примерно три недели назад. По его словам, идею подала жена − она увидела в интернете, как аналогично сделал водитель маршрутки в России. Она предложила сделать так же, потому что «один негатив: то бьются маршрутки, то переворачиваются. Хоть какой-то позитив будет людям».

Вячеслав покупает конфеты за свои деньги. Пассажиры, как он говорит, реагируют по-разному: кто-то стесняется брать сладости, а кто-то берёт побольше. В основном инициативе обрадовались дети: «Пассажиры моего маршрута часто с детьми в детскую поликлинику едут. Поэтому конфеты немного помогают им с дорогой. Пассажиров от этого больше не стало, но людям приятно».

Он также рассказал, что коллеги сначала посмеивались над его идеей. Но потом она получила позитивную реакцию у людей, поэтому, возможно, кто-то из водителей последует примеру Вячеслава.

 
 
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В брестской маршрутке №19 водитель придумал, как сделать приятную мелочь для пассажиров − он поставил в салоне корзинку с конфетами, которые можно взять бесплатно....
 
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