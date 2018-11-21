Можем ли мы доверять своему мозгу? Ответ на этот вопрос пугает даже знаменитого ученого

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Вы уверены, что осознанно принимаете все решения? Доктор биологических наук, профессор Татьяна Черниговская советует не быть столь самонадеянными…

Являетесь ли вы хозяином своего мозга или наоборот, марионеткой в его руках? Ученые серьезно продвинулись в изучении этого вопроса. И выводы их не всегда утешительны, поскольку ставят перед человечеством серьезные нравственные вопросы.

Эксперименты показывают, что мозг принимает решение до того, как мы, как нам кажется, его приняли. Означает ли это, что решаем не мы, а наш мозг? И что мы – жестко запрограммированные механизмы, и наш настоящий хозяин – мозг? Большинство процессов, связанных с поступлением информации из внешнего мира в наш мозг, происходит автоматически, бессознательно. В цифровом выражении это составляет не менее 80%. Это ставит очень важный вопрос о свободе воли. О том, управляем ли мы нашим мозгом, рассказывает Татьяна Владимировна Черниговская, нейролингвист, доктор филологических и биологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующая лабораторией когнитивных исследований.