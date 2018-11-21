﻿ Андрей Артеменко: Простить смогу все… кроме предательства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Артеменко: Простить смогу все… кроме предательства

22.11.2018 16:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

 

Андрей Артеменко: Простить смогу все… кроме предательстваОн мечтал о героических профессиях, а в 25 лет стал директором Ганцевичского хлебозавода. Набор лучших человеческих качеств позволяет ему удачно строить отношения и на работе, и в семье.

 – В детстве вы мечтали стать..?
– Начну с того, что в семье нас было трое – мама, старший брат Сергей и я. Основная нагрузка – и по дому, и финансовая – легла на плечи мамы. Но за всеми семейными проблемами она не забывала о нас, будущих мужчинах. Должен признаться, что всегда держала она нас в ежовых рукавицах, приучала не только к мужской, но и женской работе. А еще она не уставала повторять: «Мужчина должен уметь все: стирать, готовить, гладить белье – и при этом оставаться настоящим мужчиной». Наверное, исходя из воспитания, и мечтали мы с братом о мужских, героических профессиях милиционера, пожарного…
– Вы родились в Ганцевичах. На ваш взгляд, чего не хватает родному городу?
– Лично для меня Ганцевичи хороший, удобный город. В нем чисто, тихо, интеллигентно. Чего не хватает городу? Любви. Любви его жителей. А ведь именно она влияет на восприятие города, на отношение к нему наших детей, внуков. Почему-то сложилась такая практика, что мы выталкиваем детей куда-то подальше в поисках лучшей жизни, совершенно неоправданно сравниваем, и не в пользу родного города, с другими провинциальными городами, восхищаемся ими… Не спешим делать и добрые дела для него. А если даже кто-то и совершил, то почему-то принимаем за показуху, а не искреннее стремление сделать город лучше и краше.
– Визуально вы производите впечатление крайне уравновешенного человека. Насколько это правдиво?
– Как любой человек, я могу быть самым разным – добрым и злым, грустным и веселым, замкнутым и общительным, беспечным и серьезным… Единственное, отрицательные эмоции стараюсь не показывать ни дома, ни на работе. Это честно.
– А вы бываете собой довольны?
– Думаю, что до конца быть довольным собой не может быть никто. И мне не очень приятно наблюдать за людьми, которые с мизерными заслугами совершенно довольны собой и полны неприкрытого восхищения. Хотя в одном случае я бываю собой доволен (смеется): когда могу перебороть свое «не хочу».
– Например?
– Иной раз через «не хочу» заставляю себя идти в спортивный зал. В глубине души я ведь понимаю, что занятия спортом важны для здоровья. Но лень, человеческая лень.
– Традиционный вопрос: какова формула вашего успеха?
– А формулы как таковой нет.
– Но не свалилось же вам мягкое кресло руководителя Ганцевичского хлебозавода с неба?
– Можно сказать, что свалилось (смеется).
– Тогда поподробнее…
– В свое время я закончил Гродненский государственный аграрный университет, это потом уже была учеба в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В начале двухтысячных работал в организационно-кадровом отделе райисполкома, и тогдашним руководителем района Владимиром Столяром была поставлена задача из резерва кадров подобрать кандидатуру на должность директора Ганцевичского хлебозавода. После немногочисленных предложений и продолжительных обсуждений кадрового вопроса Владимир Михайлович предложил эту должность мне. «А что, лучше меня никого нет?» – в недоумении спросил я. На что получил ответ: «Поверь моему опыту: легче научить молодого, чем переучивать старого». Вот так в 25 лет я стал руководителем. А слова Владимира Михайловича были и останутся навсегда девизом в работе.
– Работа не рушит вашу личную жизнь?
– Уже нет. Это первое время я не мог провести грань между семьей и работой. Теперь, может уже в силу возраста, все по-другому: рабочие проблемы не приношу домой, а домашние – на работу.
– Что для вас семья?
– Моя крепость. И это в прямом и переносном смысле слова. Это добрая мама, рассудительный брат, великолепная жена и две дочери-принцессы. Это крепость, за стеной которой бывает всякое – такова жизнь. Но все происходящее не для глаз и ушей окружающих.
Признаюсь, с семьей мне повезло. В ней крепка связь поколений, есть любовь и уважение, и в ней, к счастью, чаще звучит местоимение «мы», чем «я».
– Что интересно вам с женой, когда вы вместе?
– Ни для кого не секрет, что супруга работает на одном предприятии со мной, хотя в рабочее время мы пересекаемся крайне редко. У меня много дел, и я не засиживаюсь надолго в кабинете. Поэтому семейные вопросы чаще всего решаются дома. Но, признаюсь, как на исповеди, себя без Оксаны я не представляю, с ней мы единое целое. А что нам интересно, когда мы вместе? Путешествия, совместный просмотр фильмов и их обсуждение.
– Что вы сможете простить любимой женщине, а что никогда в жизни?
– Простить смогу все, кроме одного, впрочем, как и любому другому человеку, – предательства.
– Какие качества в человеке для вас важнее всего?
– У меня есть внутреннее чутье на хороших людей, к счастью, такие в моей жизни встречаются. Ценю больше всего тех, кто прост, искренен, порядочен и честен. Люблю «правдорубов». Импонируют интеллектуалы. Не люблю хмурых людей. Они мне кажутся скучными.
– В свободное от работы время что предпочитаете делать?
– Побыть с семьей дома, поехать в столицу, посидеть со своими девчонками в «Макдональдсе» и поесть «вредной вкуснятины». Люблю кататься на велосипеде, совмещая неторопливую езду с пробежкой в урочище Горки. Безумно люблю баню. Не передать словами состояние после парилки, когда расслаблено тело, а голова свободна от всяческих мыслей. Мне нравится покататься на машине вокруг города, в одиночестве посидеть у Горного озера, заняться «тихой охотой»… Что тут греха таить, люблю просто поваляться на диване у телевизора…
– А каково ваше отношение к чтению?
– Как известно, нами правят привычки. Любовь к чтению – такая же привычка, стоит только войти во вкус. По привычке, но с целью самообразования много читаю профессиональной литературы, люблю читать газеты, иногда мне не важно, свежие они или двухнедельной давности. Главное, чтобы были интересными публикации в них. Ещё по юношеской привычке читаю книги, которые меня учат. К примеру, с огромным удовольствием читаю и перечитываю романы любимого французского писателя Оноре де Бальзака. Они помогают разобраться в человеческой сущности, поведении людей… Этого автора можно цитировать бесконечно и удивляться глубине его мыслей: «Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение» или «Обстоятельства переменчивы, принципы – никогда».
– Продолжите фразу: быть руководителем это …
– Ответственность. И ответственность прежде всего за людей.
– Вам знакомо чувство одиночества?
– Чувство одиночества, думаю, знакомо каждому человеку. Но для одних – это возможность побыть наедине с собой, для других – замыкание себя в четырех стенах. Мне больше знакомо первое одиночество: уединение, возможность побыть наедине с собой, хотя бы на том же Горном озере, привести мысли в порядок и отдохнуть от окружения.
– Ревности?
– По знаку зодиака я – Телец, а это, значит, собственник. Поэтому чувство ревности мне очень знакомо, и не только по отношению к жене.
– Зависти?
– Это не мое. Зависть я считаю злейшим врагом человека, поскольку она терзает, заставляет мучиться, мешает жить. А в нашей грешной жизни завидуют чему? Успеху на работе, новой машине и красивому отдыху на побережье Средиземного моря. Но все ведь это дается трудом. И прежде чем завидовать, считаю, что самим завистникам надо задуматься над тем, что сделано ими, для комфортной и интересной жизни. Как-то так.
– У вас есть хобби?
– Я очень люблю готовить, поскольку это доставляет радость не только мне самому, но и родным. Особенно нравится готовить мясо. Оно, как правило, получается ароматным, сочным, вкусным. В этом деле стараюсь совершенствоваться, пробую новые рецепты, что-то заимствую у мировых поваров. Люблю экспериментировать. И если главные критики – дочери – с одобрением уплетают приготовленное, лучшей награды за мои старания и быть не может!
Текст и фото Галины ПУПАЧ.

(Visited 1 times, 5 visits today)
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Он мечтал о героических профессиях, а в 25 лет стал директором Ганцевичского хлебозавода. Набор лучших человеческих качеств позволяет ему
 
Новости дня
Новости разные
 
В одном из кварталов Лондона полиция обнаружила взрывчатку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика