Андрей Артеменко: Простить смогу все… кроме предательства

Он мечтал о героических профессиях, а в 25 лет стал директором Ганцевичского хлебозавода. Набор лучших человеческих качеств позволяет ему удачно строить отношения и на работе, и в семье.

– В детстве вы мечтали стать..?

– Начну с того, что в семье нас было трое – мама, старший брат Сергей и я. Основная нагрузка – и по дому, и финансовая – легла на плечи мамы. Но за всеми семейными проблемами она не забывала о нас, будущих мужчинах. Должен признаться, что всегда держала она нас в ежовых рукавицах, приучала не только к мужской, но и женской работе. А еще она не уставала повторять: «Мужчина должен уметь все: стирать, готовить, гладить белье – и при этом оставаться настоящим мужчиной». Наверное, исходя из воспитания, и мечтали мы с братом о мужских, героических профессиях милиционера, пожарного…

– Вы родились в Ганцевичах. На ваш взгляд, чего не хватает родному городу?

– Лично для меня Ганцевичи хороший, удобный город. В нем чисто, тихо, интеллигентно. Чего не хватает городу? Любви. Любви его жителей. А ведь именно она влияет на восприятие города, на отношение к нему наших детей, внуков. Почему-то сложилась такая практика, что мы выталкиваем детей куда-то подальше в поисках лучшей жизни, совершенно неоправданно сравниваем, и не в пользу родного города, с другими провинциальными городами, восхищаемся ими… Не спешим делать и добрые дела для него. А если даже кто-то и совершил, то почему-то принимаем за показуху, а не искреннее стремление сделать город лучше и краше.

– Визуально вы производите впечатление крайне уравновешенного человека. Насколько это правдиво?

– Как любой человек, я могу быть самым разным – добрым и злым, грустным и веселым, замкнутым и общительным, беспечным и серьезным… Единственное, отрицательные эмоции стараюсь не показывать ни дома, ни на работе. Это честно.

– А вы бываете собой довольны?

– Думаю, что до конца быть довольным собой не может быть никто. И мне не очень приятно наблюдать за людьми, которые с мизерными заслугами совершенно довольны собой и полны неприкрытого восхищения. Хотя в одном случае я бываю собой доволен (смеется): когда могу перебороть свое «не хочу».

– Например?

– Иной раз через «не хочу» заставляю себя идти в спортивный зал. В глубине души я ведь понимаю, что занятия спортом важны для здоровья. Но лень, человеческая лень.

– Традиционный вопрос: какова формула вашего успеха?

– А формулы как таковой нет.

– Но не свалилось же вам мягкое кресло руководителя Ганцевичского хлебозавода с неба?

– Можно сказать, что свалилось (смеется).

– Тогда поподробнее…

– В свое время я закончил Гродненский государственный аграрный университет, это потом уже была учеба в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. В начале двухтысячных работал в организационно-кадровом отделе райисполкома, и тогдашним руководителем района Владимиром Столяром была поставлена задача из резерва кадров подобрать кандидатуру на должность директора Ганцевичского хлебозавода. После немногочисленных предложений и продолжительных обсуждений кадрового вопроса Владимир Михайлович предложил эту должность мне. «А что, лучше меня никого нет?» – в недоумении спросил я. На что получил ответ: «Поверь моему опыту: легче научить молодого, чем переучивать старого». Вот так в 25 лет я стал руководителем. А слова Владимира Михайловича были и останутся навсегда девизом в работе.

– Работа не рушит вашу личную жизнь?

– Уже нет. Это первое время я не мог провести грань между семьей и работой. Теперь, может уже в силу возраста, все по-другому: рабочие проблемы не приношу домой, а домашние – на работу.

– Что для вас семья?

– Моя крепость. И это в прямом и переносном смысле слова. Это добрая мама, рассудительный брат, великолепная жена и две дочери-принцессы. Это крепость, за стеной которой бывает всякое – такова жизнь. Но все происходящее не для глаз и ушей окружающих.

Признаюсь, с семьей мне повезло. В ней крепка связь поколений, есть любовь и уважение, и в ней, к счастью, чаще звучит местоимение «мы», чем «я».

– Что интересно вам с женой, когда вы вместе?

– Ни для кого не секрет, что супруга работает на одном предприятии со мной, хотя в рабочее время мы пересекаемся крайне редко. У меня много дел, и я не засиживаюсь надолго в кабинете. Поэтому семейные вопросы чаще всего решаются дома. Но, признаюсь, как на исповеди, себя без Оксаны я не представляю, с ней мы единое целое. А что нам интересно, когда мы вместе? Путешествия, совместный просмотр фильмов и их обсуждение.

– Что вы сможете простить любимой женщине, а что никогда в жизни?

– Простить смогу все, кроме одного, впрочем, как и любому другому человеку, – предательства.

– Какие качества в человеке для вас важнее всего?

– У меня есть внутреннее чутье на хороших людей, к счастью, такие в моей жизни встречаются. Ценю больше всего тех, кто прост, искренен, порядочен и честен. Люблю «правдорубов». Импонируют интеллектуалы. Не люблю хмурых людей. Они мне кажутся скучными.

– В свободное от работы время что предпочитаете делать?

– Побыть с семьей дома, поехать в столицу, посидеть со своими девчонками в «Макдональдсе» и поесть «вредной вкуснятины». Люблю кататься на велосипеде, совмещая неторопливую езду с пробежкой в урочище Горки. Безумно люблю баню. Не передать словами состояние после парилки, когда расслаблено тело, а голова свободна от всяческих мыслей. Мне нравится покататься на машине вокруг города, в одиночестве посидеть у Горного озера, заняться «тихой охотой»… Что тут греха таить, люблю просто поваляться на диване у телевизора…

– А каково ваше отношение к чтению?

– Как известно, нами правят привычки. Любовь к чтению – такая же привычка, стоит только войти во вкус. По привычке, но с целью самообразования много читаю профессиональной литературы, люблю читать газеты, иногда мне не важно, свежие они или двухнедельной давности. Главное, чтобы были интересными публикации в них. Ещё по юношеской привычке читаю книги, которые меня учат. К примеру, с огромным удовольствием читаю и перечитываю романы любимого французского писателя Оноре де Бальзака. Они помогают разобраться в человеческой сущности, поведении людей… Этого автора можно цитировать бесконечно и удивляться глубине его мыслей: «Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение» или «Обстоятельства переменчивы, принципы – никогда».

– Продолжите фразу: быть руководителем это …

– Ответственность. И ответственность прежде всего за людей.

– Вам знакомо чувство одиночества?

– Чувство одиночества, думаю, знакомо каждому человеку. Но для одних – это возможность побыть наедине с собой, для других – замыкание себя в четырех стенах. Мне больше знакомо первое одиночество: уединение, возможность побыть наедине с собой, хотя бы на том же Горном озере, привести мысли в порядок и отдохнуть от окружения.

– Ревности?

– По знаку зодиака я – Телец, а это, значит, собственник. Поэтому чувство ревности мне очень знакомо, и не только по отношению к жене.

– Зависти?

– Это не мое. Зависть я считаю злейшим врагом человека, поскольку она терзает, заставляет мучиться, мешает жить. А в нашей грешной жизни завидуют чему? Успеху на работе, новой машине и красивому отдыху на побережье Средиземного моря. Но все ведь это дается трудом. И прежде чем завидовать, считаю, что самим завистникам надо задуматься над тем, что сделано ими, для комфортной и интересной жизни. Как-то так.

– У вас есть хобби?

– Я очень люблю готовить, поскольку это доставляет радость не только мне самому, но и родным. Особенно нравится готовить мясо. Оно, как правило, получается ароматным, сочным, вкусным. В этом деле стараюсь совершенствоваться, пробую новые рецепты, что-то заимствую у мировых поваров. Люблю экспериментировать. И если главные критики – дочери – с одобрением уплетают приготовленное, лучшей награды за мои старания и быть не может!

Текст и фото Галины ПУПАЧ.

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