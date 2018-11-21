В Ганцевичах пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов

30 ноября в Ганцевичской центральной районной библиотеке им. В. Ф. Проскурова состоится вечер знакомства для людей с ослабленным зрением «За чашкой чая». Начало в 15.00.

1 декабря в ГДК – День коллективного отдыха «Зажгите свет в душе!». Начало в 12.00.

2 декабря в кинотеатре «Маладосць» пройдёт благотворительная программа-акция для детей с ограниченными возможностями «День добрых сердец». Начало в 12.00.

Также просим вас принять участие в благотворительной акции «Лавка чудес». Вы можете принести подарки в кинотеатр «Маладосць» до 29.11.2018 и оказать любую другую помощь детям с ограниченными возможностями. Все собранные пожертвования будут вручены детям 2 декабря на благотворительной программе «День добрых сердец».

Протяните руку помощи тем, кто в ней нуждается!

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