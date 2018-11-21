В этом году на пожарах на территории сельсовета погибли 4 человека, причем все находились в состоянии алкогольного опьянения. Субъекты профилактики посетили одиноких, одиноко проживающих, асоциальных граждан, инвалидов и многодетные семьи.
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Фоторепортаж: в Кривском сельсовете прошел День безопасности
22.11.2018 — Разное | Газета Авангард
В этом году на пожарах на территории сельсовета погибли 4 человека, причем все находились в состоянии алкогольного опьянения. Субъекты профилактики посетили одиноких, одиноко проживающих, асоциальных граждан, инвалидов и многодетные семьи.
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В этом году на пожарах на территории сельсовета погибли 4 человека, причем все находились в состоянии алкогольного опьянения. Субъекты профилактики...
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