ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в солигорском игровом клубе

22.11.2018 16:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета в солигорском игровом клубе
Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин устроил стрельбу из травматического пистолета в солигорском игровом клубе, его задержали сотрудники отдела Департамента охраны МВД. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел ранним утром 15 ноября. Наряд выехал на срабатывание кнопки тревожной сигнализации одного из игорных заведений Солигорска. У здания правоохранители услышали крики, а внутри обнаружили неизвестного мужчину, в руках у которого был похожий на пистолет предмет. В помещении игрового клуба был беспорядок, некоторые посетители лежали на полу. Нарушителя порядка задержали и обезоружили.

Позже выяснилось, что нетрезвый мужчина в зале игровых автоматов несколько раз выстрелил из травматического пистолета. Персонал заведения нажал кнопку тревожной сигнализации. Благодаря оперативному прибытию наряда от действий хулигана никто не пострадал. Задержанный был передан прибывшей следственно-оперативной группе.

Правонарушителем оказался гражданин России, который временно проживает в Солигорске. Причину своего поведения мужчина пояснить отказался. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин устроил стрельбу из травматического пистолета в солигорском игровом клубе, его задержали сотрудники отдела Департамента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Осудили экс-чиновника, которого Лукашенко "один раз простил"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика