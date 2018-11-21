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В Солигорске стартует акция «Не прожигай свою жизнь!». АНОНС.

22.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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12 ноября 2018 11:22 1023

В Солигорске стартует акция «Не прожигай свою жизнь!». АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

С 12 ноября по 30 ноября текущего года на территории Солигорского района будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

В Солигорске стартует акция «Не прожигай свою жизнь!». АНОНС.

Цель акции – предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.

В Солигорске стартует акция «Не прожигай свою жизнь!». АНОНС.

Участие в акции примут сотрудники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. На остановочных пунктах, в транспорте, в торговых центрах, на предприятиях и в учреждениях образования участники акции будут раздавать информационные листовки, вести разъяснительную работу об опасности курения в состоянии алкогольного опьянения. Проведение акции – очередная попытка повлиять ни ситуацию с пожарами и гибелью людей от них, донести информацию до каждого человека. Ведь основной причиной гибели людей на пожарах остается неосторожное обращение с огнем при курении.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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12 ноября 2018 11:22 1023 В Солигорске стартует акция «Не прожигай свою жизнь!»....
 
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