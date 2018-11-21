

В Солигорске стартует акция «Не прожигай свою жизнь!». АНОНС. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

С 12 ноября по 30 ноября текущего года на территории Солигорского района будет проходить республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!».

Цель акции – предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.





Участие в акции примут сотрудники Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. На остановочных пунктах, в транспорте, в торговых центрах, на предприятиях и в учреждениях образования участники акции будут раздавать информационные листовки, вести разъяснительную работу об опасности курения в состоянии алкогольного опьянения. Проведение акции – очередная попытка повлиять ни ситуацию с пожарами и гибелью людей от них, донести информацию до каждого человека. Ведь основной причиной гибели людей на пожарах остается неосторожное обращение с огнем при курении.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.