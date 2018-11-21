В Солигорске завершилась акция «За безопасность вместе»

Вот и закончилась акция «За безопасность вместе», прошедшая на территории Солигорщины. В рамках данной акции работниками МЧС проводилось информирование населения о состоянии пожарной безопасности и разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил ПБ. Кроме того, тема оставления малолетних детей без присмотра и злоупотребления взрослыми спиртных напитков также не осталась без внимания.

В дополнение к этому, инспекторским составом Солигорского горрайотдела также были проверены многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в ходе посещения которых с взрослыми были проведены беседы противопожарной направленности. Если говорить конкретней, то по окончательным итогам проведённой акции было проверено 13151 домовладений, где 6572 человек – это одиноко проживающие граждане, 2040 человек – это инвалиды и 562 человека – это семьи и лица, ведущие асоциальный образ жизни.