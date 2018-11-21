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В Солигорске завершилась акция «За безопасность вместе»
22.11.2018 — Разное | Soligorsk News
9 ноября 2018 15:19 2700
В Солигорске завершилась акция "За безопасность вместе"
Вот и закончилась акция «За безопасность вместе», прошедшая на территории Солигорщины. В рамках данной акции работниками МЧС проводилось информирование населения о состоянии пожарной безопасности и разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил ПБ. Кроме того, тема оставления малолетних детей без присмотра и злоупотребления взрослыми спиртных напитков также не осталась без внимания.
В дополнение к этому, инспекторским составом Солигорского горрайотдела также были проверены многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в ходе посещения которых с взрослыми были проведены беседы противопожарной направленности. Если говорить конкретней, то по окончательным итогам проведённой акции было проверено 13151 домовладений, где 6572 человек – это одиноко проживающие граждане, 2040 человек – это инвалиды и 562 человека – это семьи и лица, ведущие асоциальный образ жизни.
МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности – обезопасьте себе жизнь!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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9 ноября 2018 15:19 2700 В Солигорске завершилась акция "За безопасность...
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