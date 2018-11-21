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Белорусов стали чаще увольнять за прогулы. Сколько человек потеряли работу из-за трудовой дисциплины
В Беларуси стали чаще увольнять за прогулы. Предприятия в январе - августе этого года уволили за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины 22 612 человек, сообщает Белстат. При этом в августе — 3624 человека. За аналогичный период прошлого года работы лишились по этим причинам 18 508 человек.
В августе больше всего уволили за прогулы и другие нарушения в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (1159 человек), промышленности (1126) и строительстве (524). Для сравнения: в образовании — 23 человека, в госуправлении — 5 человек,
К примеру, в Витебской области в августе за прогулы и другие нарушения лишились работы 494 человека, в Минске — 571, а в Гомельской — 379 человек.
В 2017 году организации в целом по стране уволили за прогулы и другие трудовые нарушения 29 155 человек.
Напомним, в августе организации
Активнее принимали на работу, чем увольняли, предприятия в сфере здравоохранения и соцуслуг (принятых на 50% больше), а также организации профессиональной, научной и технической деятельности (+21,1%) и информации и связи (+11,2%).
В 2017 году в Беларуси организации
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Белорусов стали чаще увольнять за прогулы. Сколько человек потеряли работу из-за трудовой дисциплины
Сколько белорусов ежемесячно увольняют за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины
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