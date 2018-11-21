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Аудиоистории столичных парков: МТС представляет подкаст о водно-зеленом диаметре Минска

22.11.2018 — Разное | Радзiма  
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 Аудиоистории столичных парков: МТС представляет подкаст о водно-зеленом диаметре Минска

МТС и 34mag.net выпустили новую аудиоисторию из серии подкастов о Минске. В этот раз предлагаем прогуляться по паркам: очередной подкаст — про водно-зеленый диаметр столицы. Послушать аудиогид можно на белорусском, русском и английском.

 Водно-зеленый диаметр Минска — уникальная система парков, скверов, бульваров и водоемов вдоль реки Свислочь. Узнать историю одного из крупнейших городских экопоясов Европы можно на 34travel.me, здесь доступна версия на русском и английском языках, подкаст на белорусском найдете на 34mag.net.

Слушайте также подкасты о проспекте НезависимостиБольшом театре оперы и балетаКомаровке, улице Октябрьской, аудиогид по Минску для новичков, Беловежской пуще и Несвижу.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
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  МТС и 34mag.net выпустили новую аудиоисторию из серии подкастов о Минске. В этот раз предлагаем прогуляться по паркам: очередной подкаст — про водно-зеленый...
 
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