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Аудиоистории столичных парков: МТС представляет подкаст о водно-зеленом диаметре Минска
МТС и 34mag.net выпустили новую аудиоисторию из серии подкастов о Минске. В этот раз предлагаем прогуляться по паркам: очередной подкаст — про водно-зеленый диаметр столицы. Послушать аудиогид можно на белорусском, русском и английском.
Водно-зеленый диаметр Минска — уникальная система парков, скверов, бульваров и водоемов вдоль реки Свислочь. Узнать историю одного из крупнейших городских экопоясов Европы можно на 34travel.me, здесь доступна версия на
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МТС и 34mag.net выпустили новую аудиоисторию из серии подкастов о Минске. В этот раз предлагаем прогуляться по паркам: очередной подкаст — про водно-зеленый...
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