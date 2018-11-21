|
Здравствуйте, люди! Мы родились! (Октябрь, 2018)
22.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В октябре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные:
В городе Осиповичи: Елизавета Муравейко, Кира Железняк, Ульяна Шахметова, Максим Гришанович, София Захаренко, Александр Шалайко, Никита Кастевич, Владимир Клисов, Дарья Шевчук, Вера Петрова, Евгений Горашняков, Эльвира Кирдун, Анна Багун, Милана Гидринович, Есения Шкутко, Доминика Шачёк, Алиса Шитова, Дмитрий Самарцев, Дмитрий Татур, Кирилл Коготько, Ренат Лавров, Леонид Скворцов, Станислав Свиридов, Анастасия Татур, Есения Михеева, Алексей Дудков, Карина Меретова, Полина Климко, Глеб Тихоненко, Денис Гутник, Ева Альшевская, Павел Камнев, Алексей Марчук, Макар Гуцу, Максим Гришанович, Надежда Довнар, Павел Лысковец, Михаил Винник.
В населенных пунктах Осиповичского района: Артём Кулин (Дуброва), Максим Ковалев, Тигран Мизюк (Лапичи), Даниил Седько (Ручей), Арсений Демишкевич, Кирилл Азарченко, Александр Жуков (Елизово), Вячеслав Гурский (Жорновка), Антон Антоненко, Валерия Эдельштейн (Свислочь), Иван Павловский (Осовок).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В октябре отделом ЗАГС Осиповичского райисполкома зарегистрированы новорожденные: В городе Осиповичи: Елизавета Муравейко, Кира Железняк, Ульяна Шахметова,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)