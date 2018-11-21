Невзоров: Лукашенко грандиозно поиздевался над патриархом Кириллом

20 ноября Владимир Гундяев отметил 72-й день рождения. А накануне Владимир Путин съездил в Псково-Печерский монастырь, но патриарха Кирилла с собой не взял, а общался там с митрополитом Тихоном, которого считают приемником нынешнего патриарха.





программе "Невзоровские среды на радио "Эхо Москвы". – В ближайшее время, вероятно, Гундяеву и Тихону придется, пыхтя, но во всеоружии залезать под кремлевский ковер и там начинать схватку. Причем тонкость этой подковерной схватки между двумя этими бородачами заключается в умении драться так, чтобы не беспокоить хозяина, – заметил Невзоров в"Невзоровские среды на радио "Эхо Москвы".





– Во-первых, по этому ковру должно быть комфортно ходить. Воплей и рычания не должно доноситься. И вообще, хозяина никак нельзя беспокоить звуками этой борьбы. А Кремль будет наблюдать и наслаждаться этим. Вы сами так попробуйте подраться под ковром дома – у вас ничего ни фига не получится… Я искренне желаю Гундяеву удержаться и победить в этой борьбе.





― Почему?





― Потому что именно его правление привело к самым глобальным за последние три века и непоправимым несчастьям русского православия. Сейчас оно, по сути дела, в свете всех этих константинопольско-украинских дел практически уже в статусе секты, рискует в ближайшее время лишиться даже патриарших аксессуаров. Оно лишено авторитета. А вот всякие там писки и истерики, они ничего не значат и никого не вводят в заблуждение.





― Для людей, которые не относятся к православной церкви, эта борьба, она какие-то последствия будет нести?





― Косвенные, скажем так. Дело в том, что, действительно, православие так намертво склеилось с режимом, что крушение режима уже окончательно насмерть задавит православие. Я, в принципе, ничего против не имеют этого. Но именно благодаря Гундеву это всё происходит так драматично и живописно. И поэтому это надо ценить.





грандиозно поиздевался Лукашенко . Я вот не знаю, агрономы Беларуси, они, конечно, могли бы вывести сорт какого-нибудь особо бугристого и волосатого картофеля, называть его Кириллом. Но я думаю, что когда Лукашенко писал свои поздравления, он отмечал, что Гундяев являет собой образец высокой морали. Очень интересно прозвучали в этом году поздравления Гундяеву. Уже не было теплых объятий и личных встреч. Но. Я вот не знаю, агрономы Беларуси, они, конечно, могли бы вывести сорт какого-нибудь особо бугристого и волосатого картофеля, называть его Кириллом. Но я думаю, что когда Лукашенко писал свои поздравления, он отмечал, что Гундяев являет собой образец высокой морали.





Я представляю себе хитрейшую физиономию Александра Григорьевича Лукашенко. Вероятно, в этот момент он с какой-нибудь картофелины обдувал тончайшую пыль или занимался еще каким-нибудь таким интересным делом.





По крайней мере, судя по этой ядовитой любезности и упоминанию высокоморальности Гундяева – его до этого еще никто не обвинял в этом так открыто, вот этого аргумента не приводил никто – я подозреваю, что Лукашенко тоже, что называется, мажет лыжи, по крайней мере, мажет для своей маленькой Белорусской церкви, чтобы покинуть лоно РПЦ.





В общем, всё обещает и в этом смысле тоже для нас массу информационного товара и прекрасную развлекуху. Но все равно, понятно, что все-таки эту поковерную борьбу и эту историю решит Путин и победителя тоже назначит он вне зависимости от реального исхода схватки.



