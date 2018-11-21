Акцию «Жизнь дороже шин!» проведут сотрудники Кировской ГАИ с 26 ноября по 6 декабря





С 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!», 30 ноября под девизом «Зима на колесах – не будет заносов!» пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Об этом сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Кировского РОВД Андрей Пархамович.

Осень — весьма неблагоприятная пора для участников дорожного движения: частые дожди, густой туман, сокращение продолжительности светового дня, плохое освещение. Зима также богата на капризы. Чередование морозов и оттепелей, дождя и снега, смещение средней зимней температуры в «плюсовую» сторону — все это делает эксплуатацию транспорта в зимних условиях крайне непростой, заставляя водителей менять манеру управления автомобилем по нескольку раз за сезон, а то и за день.

Но самое большое количество ДТП происходит в момент перехода осени в зиму, после наступления первых заморозков, когда за одну ночь мокрая дорога может превратиться в скользкий ледяной каток, а водители еще не готовы поменять свою летнюю манеру вождения на зимнюю. Но на этом проблемы не заканчиваются, погода в течение зимы не раз еще будет менять мокрый или сухой асфальт на снег или лед. Управлять транспортом в таких условиях сложно и небезопасно.

Зимние условия требует не только особых навыков вождения, но и тщательную подготовку автомобиля для эксплуатации в этот период. Первым делом необходимо проверить техническое состояние своего «боевого коня».

Самый главный элемент, без которого нельзя обойтись на зимней дороге и от которого зачастую зависят человеческие жизни, – это зимние шины. Конечно же, эксплуатация автомобиля зимой всегда связана с дополнительными расходами. Естественно, у каждого автомобилиста возникает желание этих расходов избежать, например, сэкономить на смене шин. Но если вы намерены ездить в этот самый опасный для автомобилистов период, то необходимо приобрести зимние шины и «переобуть» свой автомобиль. Ведь очень важно, чтобы резина стала вашим помощником

Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Ведь для шин автомобиля зима начинается со снижения температуры воздуха до 7 градусов. Уже при этой температуре резина стандартных летних шин начинает отвердевать, что значительно уменьшает силу сцепления с дорогой.

13 октября 2014 года подписан Указ Президента Республики Беларусь № 483, в связи с чем рекомендация водителям «переобувать» автомобиль стала обязанностью. При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонн включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонн, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

В качестве зимних шин принимаются шины маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «M+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons».

За неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 0,5 базовых величин.

В случае же, если на транспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм штраф составит до 1 базовой величины. Повторное в течение года подобное нарушение повлечет штраф от 2 до 5 базовых величин.

За допуск к участию в дорожном движении транспортное средство, имеющее неисправности, при наличии которых участие в дорожном движении запрещено, лицо, ответственное за его техническое состояние или эксплуатацию, будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере от 4 до 6 базовых величин

С целью минимизации негативных сезонных проявлений и профилактики дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях с 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!», 30 ноября под девизом «Зима на колесах – не будет заносов!» пройдет Единый день безопасности дорожного движения.

Не только колеса, но и автомобиль в целом должен быть соответствующим образом «снаряжен» к зиме. Необходимо проверить общее состояние системы отопления – от её исправности зависит возможность беспрепятственно наблюдать проезжую часть и дорожную обстановку перед собой и по сторонам. Важно проверить исправность фар и габаритных огней. Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. Нужно обратить внимание на состояние технических жидкостей, в частности, тормозную жидкость. Перед холодами аккумулятор должен быть заряжен.

Помимо соответствующих технических характеристик транспортного средства, водители при любых погодных условиях обязаны помнить о предельной осторожности, благоразумии и неукоснительном соблюдении Правил. В неблагоприятных погодных условиях водители должны выбирать безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, иногда она может не превышать и 20 км/час. Необходимо избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал, отказаться от совершения обгонов, быть предельно внимательным при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Главное – не переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Помните, что все трудности, с которыми вы сталкиваетесь на дороге, испытывают и другие водители. Постарайтесь относиться к ним с уважением и пониманием.

Отдельное внимание в осенне-зимних условиях следует уделить и самым уязвимым участникам на дороге: пешеходам, велосипедистам и возчикам. Осень и зима характеризуются не только коротким световым днем, но и сложными погодными условиями. Именно поэтому световозвращающий элемент был и остается главным атрибутом безопасности на дороге. Кроме того, не следует забывать также о том, что движение на велосипеде в зимних условиях запрещено.

На дорогах, приближенных к деревням и селам, вне зависимости от времени года, активно участвуют в движении местные жители – пешком, на велосипеде или гужевых повозках. Поэтому водителям при движении на автодорогах вблизи населенных пунктов важно проявлять особое внимание. Встречая данную категорию участников на загородной дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными при проезде мимо них. Дорога остается опасным местом. Любая непредвиденная ситуация может обернуться трагедией.