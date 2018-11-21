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Сразу или постепенно? «Белнефтехим» проводит опрос, как повышать цены на бензин
22.11.2018 16:25 — Разное | Ежедневник
фото: intex-press.by
Концерн решил выяснить общественное мнение по поводу ценообразования на топливо.
Гражданам предлагается ответить, за какой вид ценообразования на топливо они выступают - рыночное или директивное, а также определиться, как лучше повышать цены – одномоментно или поэтапно.
Вопросы размещены на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» belchemoil.by и новостном портале neft.by.
Полученные ответы «Белнефтехим» обещает использовать для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.
Напомним, что в этом году топливо дорожало 24 раза.
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Концерн решил выяснить общественное мнение по поводу ценообразования на топливо.
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