Сразу или постепенно? «Белнефтехим» проводит опрос, как повышать цены на бензин

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Концерн решил выяснить общественное мнение по поводу ценообразования на топливо.

Гражданам предлагается ответить, за какой вид ценообразования на топливо они выступают - рыночное или директивное, а также определиться, как лучше повышать цены – одномоментно или поэтапно.

Вопросы размещены на отраслевом интернет-портале «Нефтехимия» belchemoil.by и новостном портале neft.by.

Полученные ответы «Белнефтехим» обещает использовать для определения дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо.

Напомним, что в этом году топливо дорожало 24 раза.