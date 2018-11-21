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В Слуцке начали принимать заявки через сайт 115.бел. С какими проблемами обращаются случчане?
22.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Единая диспетчерская служба Слуцкого ЖКХ «115» начала принимать заявки через сайт
На сегодняшний день специалисты диспетчерской службы приняли через сайт 22 заявки, из них 6 проблем уже решено. Правда, в разделе сайта «Результаты» пока нет отчётов о решённых проблемах.
— Мы публикуем только отчёты о решённых проблемах по заявкам, которые приходят с фотографией, — рассказала начальник единой диспетчерской службы 115 Жанна Ходорович. — Большинство из них без фото.
В ЖКХ отметили, что при подаче обращений через сайт, проблема должна быть устранена в течение 8 суток, если она не входит в утверждённый план текущего ремонта. По выходным дням заявки через сайт пока не оформляются и переносятся на начало рабочей недели.
В разделе сайта «Карта сообщений» SlutskGorod посмотрел, какие жалобы случчане уже отправляли на сайт. Так, житель 11 городка жалуется на сильный запах канализации и фекалий в подъезде, на 1-м пер. М. Богдановича сообщают о неработающей в подъезде батарее отопления.
Также в 11 городке сообщают об отсутствии освещения в подъезде и просят поставить датчик движения, на Ивановского пишут об очень маленьком напоре горячей воды, особенно в выходные дни, на улице Тутаринова обращают внимание на отсутствие уличного освещения в утреннее и вечернее время.
Ещё одна жалоба по улице Социалистической: «4 подъезд нашего дома не убирали несколько месяцев: пол грязный, окна чёрные, стекла - не везде есть. По углам пласты пыли, мусоропровод не моют и не дезинфицируют. Перед подъездом нет лампочки». Автор прикрепил к обращению несколько фотографий.
Если посмотреть на карту обращений, больше всего их пока в 11-м городке.
Опубликованы на сайте и два решённых вопроса:
Slutsk-Gorod.by
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Единая диспетчерская служба Слуцкого ЖКХ «115» начала принимать заявки через сайт 115.бел. Это значит, что после регистрации каждый желающий может сообщить о...
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