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В Слуцке начали принимать заявки через сайт 115.бел. С какими проблемами обращаются случчане?

22.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке начали принимать заявки через сайт 115.бел. С какими проблемами обращаются случчане?

Единая диспетчерская служба Слуцкого ЖКХ «115» начала принимать заявки через сайт 115.бел. Это значит, что после регистрации каждый желающий может сообщить о проблеме через сайт. 

На сегодняшний день специалисты диспетчерской службы приняли через сайт 22 заявки, из них 6 проблем уже решено. Правда, в разделе сайта «Результаты» пока нет отчётов о решённых проблемах. 

— Мы публикуем только отчёты о решённых проблемах по заявкам, которые приходят с фотографией, — рассказала начальник единой диспетчерской службы 115 Жанна Ходорович. — Большинство из них без фото. 

В ЖКХ отметили, что при подаче обращений через сайт, проблема должна быть устранена в течение 8 суток, если она не входит в утверждённый план текущего ремонта. По выходным дням заявки через сайт пока не оформляются и переносятся на начало рабочей недели. 

В разделе сайта «Карта сообщений» SlutskGorod посмотрел, какие жалобы случчане уже отправляли на сайт. Так, житель 11 городка жалуется на сильный запах канализации и фекалий в подъезде, на 1-м пер. М. Богдановича сообщают о неработающей в подъезде батарее отопления.

Также в 11 городке сообщают об отсутствии освещения в подъезде и просят поставить датчик движения, на Ивановского пишут об очень маленьком напоре горячей воды, особенно в выходные дни, на улице Тутаринова обращают внимание на отсутствие уличного освещения в утреннее и вечернее время. 

Ещё одна жалоба по улице Социалистической: «4 подъезд нашего дома не убирали несколько месяцев: пол грязный, окна чёрные, стекла - не везде есть. По углам пласты пыли, мусоропровод не моют и не дезинфицируют. Перед подъездом нет лампочки». Автор прикрепил к обращению несколько фотографий.


В Слуцке начали принимать заявки через сайт 115.бел. С какими проблемами обращаются случчане?

Если посмотреть на карту обращений, больше всего их пока в 11-м городке. 

В Слуцке начали принимать заявки через сайт 115.бел. С какими проблемами обращаются случчане?

Опубликованы на сайте и два решённых вопроса:

  • «Нет освещения возле подъезда 1, 3. Возле 2 подъезда лампочку меняем самостоятельно, но она быстро перегорает, проблемы с электропроводкой»пишет случчанка. От ЖЭУ №1 ей ответили следующее: «Электромонтерами ЖЭУ проведено обследование и профилактические работы электропроводки. Произведено освещение входов в подъезды дома».
  • Житель 11-го городка пишет: «На парковке рядом с домом по ул. Социалистическая 164 напротив второго подъезда от дороги постоянно скапливается вода после минимальных дождей ввиду отсутствия сливов и наклона. Сделайте ливневку...». Официальный ответ пришёл следующий: «При проведении благоустройства дворовой территории дома № 164 по ул. Социалистическая, планировка дорожного полотна и стоянок была предусмотрена с уклоном, предусматривающий стек ливневых вод». 

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Единая диспетчерская служба Слуцкого ЖКХ «115» начала принимать заявки через сайт 115.бел. Это значит, что после регистрации каждый желающий может сообщить о...
 
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